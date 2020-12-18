В Улан-Удэ общественный транспорт станет иногда бесплатным

Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков объявил акцию «С четвертой поездки бесплатно»



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков инициировал премиальную акцию для горожан, которые активно пользуются муниципальным общественным транспортом. Каждая четвертая и последующая поездка в течение одного дня на автобусах и в трамваях станет бесплатной для пассажиров, сообщили в городской администрации.



«Наши муниципальные предприятия - «Городские маршруты» и «Управление трамвая» - эту идею поддержали. Участвовать в акции смогут все, кто ездит с пересадками или активно передвигается по городу. Специально запустили акцию перед Новым годом: пассажиропоток в последние недели декабря всегда выше», - рассказал Игорь Шутенков.



Акция «С четвертой поездки бесплатно» стартует 21 декабря и продлится до 28 февраля 2021 года. Участники акции могут в течение одного дня оплатить три поездки банковскими картами и получить остальные поездки (в течение этого дня до окончания трамвайного движения) бесплатно. Поездки в трамваях и автобусах накапливаются отдельно.



Важные условия акции!



Акция действует с 21 декабря 2020 г. по 28 февраля 2021 г. Пассажиру необходимо совершить безналичную оплату поездки через терминал. Интервал времени между оплатами по одной и той же банковской карте на одном и том же терминале должен быть 30 и более минут. Например, если вы оплатите по терминалу за несколько билетов с интервалом менее 30 минут, то акция не активируется. Акция не действует, если банковская карта будет использована несколько раз на одном и том же терминале с интервалом времени между оплатами менее 30 минут. Акция проводится при технической поддержке Сбербанка и ООО «Оператор транспортных сервисов».



По вопросам акции можно обратиться по тел.777-000, 89085977000.



Фото: ulan-ude-info.ru

