Гражданка Китая искала убежище в Бурятии

Женщина пыталась спрятаться в республике от коронавируса





Гражданка Китая Чэнь Чень пыталась засудить МВД по Бурятии, отказавшее ей в предоставлении временного убежища. Женщина пыталась спрятаться в Бурятии от пандемии коронавируса во времена, когда он бушевал в Поднебесной, а до России еще не добрался. Теперь же ее требование стало еще менее актуальным, но судебные тяжбы завершились только сейчас.

Решение, которым гражданке Китая по имени Чэнь Чень отказано в предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, было принято МВД Бурятии 25 мая этого года.«Чэнь Ч. в силу неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции обратилась с заявлением о предоставлении ей временного убежища для пребывания на территории Российской Федерации, при этом она не отказывается от проживания в своей стране (Китае) и вопрос о признании ее беженкой не ставит», описывает суд ее позицию.Суд, разбираясь в деле, пояснил, что причинами, по которым может предоставляться временное убежище из гуманных побуждений, являются тяжелое состояние здоровья при условии, что медицинская помощь может быть оказана только в нашей стране; если в родной стране беженца голод, ЧС, катастрофы, угроза стать жертвой пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Ну и… эпидемия.Видимо, гражданка Китая надеялась на последний пункт этого перечня, но не учла, что на момент вынесения решения Всемирная организация здравоохранения уже признала, что в мире – пандемия, а это уже совсем другая история.«В результате данной проверки административным ответчиком было установлено, что Чэнь Ч. на территории Российской Федерации родственников не имеет, ее отец, мать проживают в КНР. Она прибыла в Российскую Федерацию 6 января 2020 года и в качестве причины, по которой покинула государство гражданской принадлежности, в анкете лица, подавшего заявление о предоставлении временного убежища, указала «деловая поездка», говорится в решении суда.В итоге и МВД, и суд пришли к выводу, что гражданка Китая к категории беженцев не относится, а значит, и временного убежища ей никто не предоставит. Тем более что, пока шло разбирательство, ситуация с коронавирусом в России стала едва ли не сложнее, чем в соседнем Китае.К слову, не согласившись с решением суда первой инстанции, гражданка Китая Чэнь Чень пыталась обжаловать его в Верховном суде Бурятии, но также неудачно.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: pixabay.com