В Улан-Удэ дистанционного оценивается качество теплоснабжения

На динамической карте города схематически отображены магистральные и локальные трубопроводы, а также здания



В Улан-Удэ новая система мониторинга качества теплоснабжения позволяет выявлять объекты ЖКХ, находящиеся в критичном состоянии, отслеживать динамику аварийности и контролировать устранение неполадок. Она запущена этой осенью и работает на базе Единой дежурно-диспетчерской службы столицы Бурятии, сообщили в городской администрации.



Новая система координирует деятельность ресурсоснабжающих организаций и служб, дежурные видят в онлайн-режиме, как работает теплоснабжение города. Система позволяет оперативно оценивать, как и в каком качестве теплоснабжающая организация представляет услуги горожанам, оперативно реагировать в аварийных ситуациях и уменьшить влияние человеческого фактора.



С ее помощью можно вести централизованный контроль работы инженерных систем теплоснабжения, оперативно передавать информацию между службами и создавать архивы, вести аналитику на основе структурированных данных. Поступившая информация отображается на интерфейсе в диспетчерской службе и позволяет в виде графиков наблюдать за параметрами тепловых сетей в режиме онлайн. На сегодняшний день снимают показатели с объектов и передают данные в систему 22 датчика, которые работают посредством GSM-каналов.



«Мы расставили на основных 22 точках датчики температуры, подачи, «обратки» и давления. Если у нас где-то занижение, то мы понимаем, что там либо случилась авария, либо идет недогрев по каким-то другим причинам. Мы понимаем, что в этом районе ожидается увеличение количества обращений горожан», – рассказывает Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Допустимое отклонение от заданной температуры – 3%. На динамической карте города помимо зданий схематически отрисованы магистральные и локальные трубопроводы. Каждый объект указан с названием, адресом, координатами, геометрией и зависимостью от линии теплоснабжения. В случае аварийной ситуации автоматические просчитывается зависимость объектов потребления от точки контроля, с цветовым отображением зависимых зданий и масштабированием на экран только проблемного участка.



Депутаты Улан-Удэнского горсовета, которые познакомились с работой новой системы мониторинга, поддержали внедрение новых технологий, которые позволят городу оперативно решать проблемы теплоснабжения.



«В прошлом году мы говорили о том, что у города отсутствует оперативная информация по состоянию дел с качеством подачи тепла. То есть, ТГК-14 не предоставлял доступ к информации, и город не знал – всё ли в порядке, или где-то проблемы с теплосетью и давлением. К системе можно подключить еще датчики, чтобы отслеживать ситуацию с каждым домом. Если управляющие компании согласятся заняться подключением датчиков, то масштаб увеличится. Это важно, в том числе, для оплаты жителей. То есть, если мы видим, что, в целом, параметры тепла не подаются в определенный микрорайон, жители вправе просить перерасчет», – отметил депутат Сергей Бурдиков.



Фото: ulan-ude-info.ru

