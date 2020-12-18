ЦБ вновь перенес срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Банк России продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля 2021 года
Банк России снова перенес срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир» - до 1 июля 2021 года. Об этом говорится в информационном письме регулятора, сообщает ТАСС.
Помимо этого, ЦБ рекомендует банкам продолжить осуществлять до 1 июля 2021 года операции по картам пенсионеров в случае истечения срока действия этих карт.
При этом гражданин может отказаться от продления имеющихся у него карт, срок действия которых истек.
Изначально перевести пенсионеров на карты национальной платежной системы планировалось до 1 июля 2020 года. Однако регулятор в условиях пандемии несколько раз принимал решение о переносе данного срока.
Как ранее отмечала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами: например, на счета, к которым не привязаны никакие карты, на сберкнижку.
Фото: mironline.ru
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