ЦБ вновь перенес срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Банк России продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля 2021 года



Банк России снова перенес срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир» - до 1 июля 2021 года. Об этом говорится в информационном письме регулятора, сообщает



Помимо этого, ЦБ рекомендует банкам продолжить осуществлять до 1 июля 2021 года операции по картам пенсионеров в случае истечения срока действия этих карт.



При этом гражданин может отказаться от продления имеющихся у него карт, срок действия которых истек.



Изначально перевести пенсионеров на карты национальной платежной системы планировалось до 1 июля 2020 года. Однако регулятор в условиях пандемии несколько раз принимал решение о переносе данного срока.



Как ранее отмечала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами: например, на счета, к которым не привязаны никакие карты, на сберкнижку.

Фото: mironline.ru Банк России снова перенес срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир» - до 1 июля 2021 года. Об этом говорится в информационном письме регулятора, сообщает ТАСС Помимо этого, ЦБ рекомендует банкам продолжить осуществлять до 1 июля 2021 года операции по картам пенсионеров в случае истечения срока действия этих карт.При этом гражданин может отказаться от продления имеющихся у него карт, срок действия которых истек.Изначально перевести пенсионеров на карты национальной платежной системы планировалось до 1 июля 2020 года. Однако регулятор в условиях пандемии несколько раз принимал решение о переносе данного срока.Как ранее отмечала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами: например, на счета, к которым не привязаны никакие карты, на сберкнижку.Фото: mironline.ru