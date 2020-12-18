В России создают структуру по развитию внутреннего туризма

Бурятия уже включилась в работу, предлагая авиачартеры на Байкал и систему туристического кешбэка



В России создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно развитием внутреннего туризма в стране. Об этом сообщил накануне президент РФ Владимир Путин в ходе своей традиционной большой пресс-конференции.



«Создается структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом. Я недавно, буквально позавчера-вчера, разговаривал с Дмитрием Чернышенко, который у нас ведет это направление. Он активно очень включился, борется, он ваш активный сторонник», - сказал Путин, отвечая на вопрос о дальнейшем развитии государством региональных направлений туризма.



После закрытия границ в связи с пандемией коронавируса в стране был разработана программа развития внутреннего въездного туризма, в которую активно включилась Бурятия, напоминает пресс-служба правительства республики. В июле был запущен первый туристический чартерный рейс из Москвы в Улан-Удэ, разработано шесть основных эксклюзивных экскурсионных программ под чартер, участие в программе приняло 39 субъектов малого предпринимательства. Всего за летний сезон было выполнено 10 чартерных рейсов с полной загрузкой, перевезено 1528 человек.



Как отмечают в минтуризма Бурятии, чартерная программа продолжится новым предложением для туристов – с 6 февраля 2021 года у туристов появится возможность посетить зимний Байкал. Рейсы будет выполнять компания «Уральские авиалинии» еженедельно по субботам до 27 марта 2021 года. Планируется принять 16 рейсов с 6 февраля по 27 марта, восемь - из Москвы и восемь – из Екатеринбурга.



Кроме этого, продолжит действовать туристический кешбэк, предполагающий возврат 20% средств, оплаченных туристом за тур, отель, санаторий. В период с 15 октября по 5 декабря 2020 года в этой программе от Бурятии участвовало 18 отелей и санаториев, семь туроператоров. По ее итогам, курорты «Аршан» и «Горячинск» продали более 200 путевок с «кешбэком», отели на Байкале забронировали более 100 номеров по программе «кешбэк».



Как отметил на пресс-конференции Владимир Путин, в 2021 году эта программа будет наращиваться. «Мы предусмотрели на кешбэк 15 миллиардов рублей. Освоено только 1,2 миллиарда рублей. Но мы договорились с правительством о том, что мы никуда эти деньги не перераспределим, мы будем использовать не меньшие суммы и в следующем году. Мы постараемся наращивать этот вид услуги», - сказал президент.



Фото: egov-buryatia.ru

