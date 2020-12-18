Житель Читы выплатит 350 тысяч рублей штрафа за пьяный авиадебош

Он признан виновным в нарушении общественного порядка в салоне летящего самолета



В Забайкалье суд вынес приговор 42-летнему жителю Читы. Он признан виновным в «хулиганстве на воздушном транспорте» (статья 213 УК РФ), сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.



По версии суда и следствия, 18 марта нынешнего года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на борту лайнера, выполнявшего международный рейс сообщением Камрань – Чита, устроил дебош. Мужчина стал раскидывать по салону самолета журналы и иные предметы, находившиеся в спинках кресел, матерился и оскорблял пассажиров. Правонарушитель проигнорировал слова командира воздушного судна занять свои места, направился в сторону кабины пилота, высказывая угрозу в адрес членов экипажа.



Благодаря правомерным и самоотверженным действиям одного из пассажиров авиадебошира связали скотчем и зафиксировали в пассажирском кресле. После благополучной посадки в аэропорту Читы его передали сотрудникам транспортной полиции для дальнейшего разбирательства.



Установлено, что перед полетом читинец употребил алкоголь, приобретенный им в магазине беспошлинной торговли в аэропорту Камрани.



Приговор в законную силу не вступил, отметили в управлении.



Фото: vssut.sledcom.ru

