Север Бурятии сотрясает очередной раунд конкурентной борьбы среди маршрутчиков

Дело дошло до ДТП между автобусами, перевозившими пассажиров



13 декабря на 20-м километре трассы Таксим - Бодайбо произошло ДТП между двумя автобусами, перевозившими пассажиров. По счастливой случайности, никто из пассажиров не пострадал.



- Водитель автобуса «Форд-транзит» подрезал меня, и, поскольку был гололед, то моя машина съехала в кювет, - рассказывает водитель микроавтобуса "Истана" Иван Пыхтин. - Поскольку вина этого водителя была очевидной, я предложил ему вернуться обратно в Таксимо и оформить ДТП в ГАИ. Однако водитель "Форда" скрылся с места ДТП и уехал вместе с пассажирами в Бодайбо. Хотя его машина была повреждена, а пассажирская дверь плохо закрывалась.



Водитель "Истаны" Иван Пыхтин, чья машина в результате столкновения получила множественные повреждения и стоит сегодня на ремонте, обратился с заявлением в ГИБДД и прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.



Как "Номер один" уже сообщал, с начала 2020 года в самом северном районе Бурятии продолжается конфликт между двумя конкурирующими бригадами, работающими на высокодоходном межрегиональном маршруте "Таксимо – Бодайбо" (Иркутская область). В ходе него представители одной из бригад ранее срывали погрузку пассажиров в районе железнодорожного вокзала Таксимо и портили автобусы конкурентов. В ситуации разбиралась прокуратура и полиция, однако после временного перемирия борьба, похоже, разгорелась вновь. При всем этом ставится под угрозу безопасность обычных пассажиров.



Служба информации "Номер один".

Фото: "Номер один"

