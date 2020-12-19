19.12.2020
Север Бурятии сотрясает очередной раунд конкурентной борьбы среди маршрутчиков

Север Бурятии сотрясает очередной раунд конкурентной борьбы среди маршрутчиков

Дело дошло до ДТП между автобусами, перевозившими пассажиров

13 декабря на 20-м километре трассы  Таксим - Бодайбо произошло ДТП между двумя автобусами, перевозившими пассажиров.  По счастливой случайности, никто из пассажиров не пострадал.

- Водитель автобуса «Форд-транзит» подрезал меня, и, поскольку был гололед, то моя машина съехала в кювет, - рассказывает водитель микроавтобуса "Истана" Иван Пыхтин. - Поскольку вина этого водителя была очевидной, я предложил ему вернуться обратно в Таксимо и оформить ДТП в ГАИ. Однако водитель "Форда" скрылся с места ДТП и уехал вместе с пассажирами в Бодайбо. Хотя его машина была повреждена, а пассажирская дверь плохо закрывалась.

Водитель "Истаны" Иван Пыхтин, чья машина в результате столкновения получила множественные повреждения и стоит сегодня на ремонте, обратился с заявлением в ГИБДД и прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

Как "Номер один" уже сообщал, с начала 2020 года в самом северном районе Бурятии продолжается конфликт между двумя конкурирующими бригадами,  работающими на высокодоходном межрегиональном маршруте "Таксимо – Бодайбо" (Иркутская область). В ходе него представители одной из бригад ранее срывали погрузку пассажиров в районе железнодорожного вокзала Таксимо и портили автобусы конкурентов. В ситуации разбиралась прокуратура и полиция, однако после временного перемирия борьба, похоже, разгорелась вновь. При всем этом ставится под угрозу безопасность обычных пассажиров.

Служба информации "Номер один".
Фото: "Номер один"
конфликт маршрутки
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