В Бурятии прокурор потребовал от врачей чуда, но остался ни с чем

Больничному руководству он рекомендовал совершить невозможное: укомплектовать учреждение на 100%



Кадровая нехватка в сфере здравоохранения Бурятии – далеко не новость. Врачей не хватает по всей республике, а где-то не хватает катастрофически. Над этой проблемой бьются десятки чиновников, но пока придумать, как ее решить в краткосрочной перспективе, никому не удалось. Тем временем прокурор Джидинского района взял дело в свои руки и просто потребовал у больничного руководства совершить невозможное: укомплектовать учреждение на 100%.



Голод усилился



Когда в кабинетах власти заходит речь об обеспечении врачами и медперсоналом, как правило, все заканчивается ничем. Чиновники разводят руками и пытаются строить далеко идущие планы по усилению подготовки медицинских кадров, чтобы потом, когда-нибудь, врачей стало больше.



Все, что могут власти, это решать проблему точечно. Например, принять программу «Земский доктор», которая не может в полной мере обеспечить медперсоналом все населенные пункты и удержать кадры на селе, после того как они отработали положенный срок.



Из последнего – недавно власти объявили о новой программе, по которой врачи смогут взять ипотеку под 1% годовых при условии, что жилье не будет стоит дешевле 2 млн рублей и дороже 2,5 млн рублей. Но рассчитана она только на 100 врачей. Что проблему, конечно же, не решает.



На сессии Хурала, где объявили об этой программе, сказано и другое: медиков в Бурятии катастрофически не хватает. То есть кадровый голод в сфере здравоохранения, который для нас уже, в общем-то, привычен, в 2020 году вышел на новый уровень.



Таким образом, все в республике понимают, что врачей не хватает, но что с этим делать, никто толком не знает. Больницы выкручиваются, как могут, особенно в районах. Тем более странной выглядит позиция джидинского прокурора, нагрянувшего в Петропавловскую центральную районную больницу (ЦРБ) с требованием укомплектовать штат. А иначе санкции.



Прокурор очевидность



Перед тем как отправить иск в суд, районная прокуратура проверила больницу и выявила очевидную вещь: штат больницы наполовину пуст (оптимизм здесь неуместен).



«Штатным расписанием ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» предусмотрено 447,25 штатной должности медицинских работников для оказания медицинской помощи, из них 68 штатных единиц врачей и 218,3 штатной единицы среднего медицинского персонала. Укомплектованность ЦРБ врачами составляет 45,9% от необходимого количества, средним медицинским персоналом ФАП - 77,8%», приводит судебное решение результаты проверки.



Дальше по тексту снова очевидные вещи: «Неукомплектованность штата больницы необходимым количеством медицинских работников увеличивает нагрузку на постоянных работников, снижает доступность получения медицинской помощи, является препятствием для получения неопределенным кругом лиц качественной и своевременной медицинской помощи».



И в конце прокурорские пришли к выводу, что меры, принимаемые больницей по укомплектованию штата, недостаточны. А значит, надо обязать, а если не выполнят – наказать.



Представитель ответчика – Петропавловской ЦРБ – в суде рассказала, как больничное руководство выкручивается из ситуации, в которой оказалось не по своей воле. Например, в этом году на работу в поликлинику и по совместительству в хирургическое отделение больницы приняли хирурга. Также в Нижне-Бургалтайскую врачебную амбулаторию принят терапевт, в Петропавловскую больницу - анестезиолог-реаниматолог, в Малонарынский ФАП – фельдшер.



«Врачи отоларинголог, патологоанатом, офтальмолог, невролог работают по внешнему совместительству из ГБУЗ «Гусиноозерская ЦРБ», ведут приемы по субботам два раза в месяц. Больница привозит данных врачей для осуществления приема, срывов приемов не допускают, прием осуществляется постоянно, согласно предварительной записи», заявил представитель больницы в суде.



Дело в зарплатах



Кроме того, больницей ведется постоянная работа по привлечению специалистов, окончивших учебные заведения. ЦРБ сотрудничает с образовательными учреждениями, которым направляется информация о вакансиях, размещает объявления «Требуется…» в интернете. На протяжении шести лет учреждение заключает договоры на целевое обучение в вузах и ссузах. Участвует в программе «Земский доктор», по которой в этом году приняли на работу трех врачей. Предоставляет сведения о потребностях в работниках в Центре занятости населения.



Дальше – больше. Больница ведет разъяснительную работу со школьниками старших классов, создала группу в вайбере, где публикует информацию о вакансиях.



«При привлечении к работе специалистов больница подыскивает жилье для их проживания, оплачивает за аренду жилья. Если приезжают семьями, то помогает в трудоустройстве членов семьи, а также способствует устройству детей в детские сады, то есть принимаются все меры для привлечения специалистов и создания им надлежащих условий для работы и жизни в районе. В приеме врачам на работу в ЦРБ не отказывают, таких фактов стороны не допускается», излагает решение суда позицию ЦРБ.



Меры, судя по всему, исчерпывающие. Судя по сказанному, руководство больницы делает даже больше, чем положено. Так почему врачей все еще не хватает?



«Многие обучающиеся по целевым программам не доучиваются до ординатуры, привлекаемые ими специалисты не желают работать в сельской местности, не устраивает низкая заработная плата, переходят в частные клиники. Так, два года назад у них уволился лор врач, принятый по программе «Земский доктор». Он вернул деньги и уехал».



Вот такая печальная картина. Если начать рассуждать о том, почему врачи бегут из сельской местности, в итоге все упирается в уровень жизни, социальную инфраструктуру и прочие блага цивилизации, которыми государство сегодня не может обеспечить сельчан.



Дошли до «верхушки»



Услышав такой подробный и печальный рассказ, судья районного суда постановила прокурору отказать. Однако служители закона на этом не успокоились и отправились обжаловать решение в Верховный суд. Мотивация все та же.



«Отсутствие необходимого количества медперсонала влияет на качество, своевременность оказываемой медицинской помощи населению, создает потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан, снижает доступность получения медицинской помощи. Тем самым нарушаются законные права и интересы граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированную государством», заявили в Верховном суде прокурорские.



Судьи «верхушки» напомнили выводы, к которым пришел районный суд: что требования прокурора сформулированы неконкретно, «не приведены доводы о том, каким образом и принятием каких именно мер со стороны ответчиков решение суда может быть исполнено, а права и законные интересы неопределенного круга лиц защищены и реализованы, в связи с чем решение суда в случае удовлетворения исковых требований не будет отвечать признаку исполнимости судебного акта».



Проще говоря, требование есть, но как его исполнить – непонятно. К тому же Петропавловская ЦРБ и так из кожи вон лезет, чтобы нанять к себе побольше врачей. «Однако из-за низкой заработной платы количество желающих работать в районе сокращается, многие специалисты уходят работать в частные организации», приходит к выводу суд.



В итоге Верховный суд отказал прокурору, оставив решение районного суда в силе. Остается надеяться, что прокуроры других районов не пойдут по стопам своего коллеги и не затянут врачей в ненужные судебные тяжбы в то время, пока на дворе бушует пандемия.



Станислав Сергеев, «Номер один».