Как и почему сдвиг цели мешает планируемому результату?



Наверняка многие из нас задумываются, почему наша или чья-то деятельность не приносит должных плодов, почему она бесполезна? Почему многие области нашего общества работают, по факту, ради работы? Оказывается, тому есть объяснение. О том, как нарушения в структуре деятельности влияют на ее эффективность, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Сложности оценки деятельности



- Игорь Валерьевич, расскажите, почему не всегда наша деятельность эффективна и результативна?



- Для начала нужно сказать, что понятие «деятельность» – одно из центральных категорий в психологии. Многие слышали такие понятия, как учебная, трудовая, управленческая деятельность, но редко кто задумывается, что это не просто словосочетания, что каждая деятельность имеет собственную структуру, виды и свою специфику. В структуре деятельности выделяют такие компоненты, как цель, мотив и действие. Цель – это представление о результате, мотив – внутреннее побуждение к деятельности, действие – поведенческие акты, которые направлены на достижение поставленных целей.



Почему я об этом заговорил? Потому что очень часто перед нами возникает проблема эффективности деятельности. Эффективность деятельности это то, насколько она достигает поставленной цели, насколько планируемый результат соотносится с полученным результатом. Если цель деятельности – предполагаемый, планируемый результат, то результат – это то, что получилось. Когда это соотносится друг с другом и говорит об эффективности деятельности - если результат и цель совпадают, то мы говорим о том, что деятельность была эффективна.



Когда вопрос касается видов деятельности, связанных с объектами, то, как правило, никаких проблем не возникает, все понятно и ясно. Например, мы с вами можем оценить эффективность деятельности столяра, изготавливающего стулья. Эскиз стула – это цель, а то, что получилось в итоге – это результат. Соответственно, эффективность его деятельности будет оцениваться исходя из того, насколько точно сделан стул в соответствии с проектом, насколько были затрачены планируемые материалы, время, средства. Если все это совпадает, то мы говорим о том, что деятельность эффективна.



Однако когда вопрос касается деятельности, связанной не с объектами, а с субъектами (с другими людьми), то оценить эффективность становится гораздо сложнее. Здесь мы говорим о педагогах, врачах, работниках правоохранительных органов, соцработниках и всех тех, чья профессия связана с людьми.



- В чем заключается сложность оценки эффективности их деятельности?



- Цель деятельности здесь напрямую связана с деятельностью других людей. Рассмотрим на примере педагогической деятельности. В чем она заключается? В передаче культурно-исторического опыта подрастающему поколению. Возникает вопрос – для того чтобы оценить, насколько учитель эффективен или неэффективен, нам нужно оценить, насколько ученик научился. Казалось бы, у хорошего учителя дети учатся хорошо, достигают высоких результатов, а у плохого учатся плохо. Но так ли это? Только ли от учителя зависит, хорошо или плохо будет учиться ребенок? Здесь деятельность учителя сталкивается с учебной деятельностью ученика. Соответственно, получается, усвоил он знания, полученные на уроке, научился чему-то или нет - это показатель эффективности деятельности ученика. Но как тогда оценивать деятельность учителя?



Выходит, что мы по таким, казалось бы, вполне логичным и четким критериям не можем оценивать эффективность деятельности в сфере профессий «человек-человек», поскольку это результат не одного субъекта, а субъект-субъектного взаимодействия. Это совокупный результат нескольких людей, который будет зависеть от всех тех, кто участвует в этом процессе деятельности.



Крен цели



Такие показатели эффективности имеют место не только в системе образования, но и в здравоохранении, в правоохранительной системе. Так, у нас учителя и школа оцениваются по результатам сдачи ЕГЭ, эффективность работы системы здравоохранения – по количеству заболеваний, эффективность правоохранительных органов – по количеству совершенных правонарушений. Ни результаты экзаменов, ни заболеваемость, ни число преступлений не являются результатом исключительно деятельности этих специалистов.



Что же произойдет, если мы будет брать за критерий оценки именно этот результат? Рассмотрим на примере ученика и учителя. Получается, перед учителем оказывается совершенно иная цель – вместо того чтобы направлять свою деятельность по передаче культурно-исторического опыта, он будет направлять ее на успешность сдачи экзаменов учеником. Почему он будет направлять цель не туда? Потому что его деятельность будет оцениваться именно по этому критерию, и результат, который оценивается, становится целью деятельности.



По сути, педагогическая деятельность перестает быть таковой, ведь изменяется ее цель. Естественно, что для достижения новой цели будут использоваться те методы и средства, которые наиболее эффективны для данной цели. То есть теперь у учителя нет необходимости придумывать какие-то сложные уроки, использовать новые педагогические технологии, ставить проблемные ситуации с тем, чтобы создать для ученика ситуации, где бы он учился учиться, чтобы происходило приобретение нового опыта. Нет, для того чтобы ребенок хорошо сдал ЕГЭ, гораздо проще натаскать его на сдачу экзамена.



- Что происходит в этот момент с учеником?



- У него тоже изменяется цель деятельность. Теперь она состоит не в том, чтобы научиться, а чтобы сдать экзамены. В результате он перестает учиться и начинает тренироваться на сдачу экзамена. Не обучается, а работает на оценку. В итоге получается, что учитель не научил, а ученик не научился, но экзамен сдан хорошо. Те образовательные цели, что первоначально ставились, оказались недостигнутыми и далеки от реальности.



Или вот другой вариант развития событий – для ребенка лет десяти вопрос, сдаст он экзамены в далеких 9-11 классах или не сдаст, встанет еще не скоро. Поэтому делать что-то для того, чтобы потом сдать какой-то там экзамен, ему не очень-то интересно, и он просто перестает учиться, начинает пропускать уроки. Для учителя это становится большой проблемой, ведь раз ученик не работает, не готовится, то он не сдаст экзамен. А учителю очень важно, чтобы ребенок сдал экзамены. Он начинает прилагать все больше усилий, чтобы ученик что-то делал для успешной сдачи экзамена. Но чем больше учитель прилагает усилий в этом направлении, тем больше ученик этого не делает. Ребенок еще больше перестает учиться.



- Выходит, учитель сам себя загоняет в тупик, хотя он хочет как лучше…



- Да, получается такой замкнутый круг. Да, он хочет как лучше, но так как цель исказилась и сдвинулась, то он направляет свои усилия не на то, чтобы улучшить свою педагогическую деятельность, а на то, чтобы улучшить учебную деятельность ученика. Но улучшить ее учитель не в состоянии, потому что это то, что зависит от ребенка. Это его зона ответственности. Естественно, ученик реагирует соответствующим образом на вмешательство в его собственную деятельность. В итоге ученик учится еще хуже.



Парадоксальность ситуации заключается в том, что когда учителя оценивают по «двойкам» его учеников, то ученики будут еще больше получать эти «двойки». Причем учитель сам будет продуцировать плохие отметки, а потом героически их исправлять. Исправление «двоек» будет порождать новые «двойки».



Тренинг созависимости



И так происходит не только в системе образования. Это касается всех профессиональных отношений типа «человек-человек»: здравоохранения, правоохранительной и управленческих систем. Парадоксальным образом получается, что когда эффективность деятельности полицейского будет зависеть от количества раскрытых преступлений, то сам полицейский будет эти преступления продуцировать, естественно, неосознаваемо, неспециально, и потом будет их героически раскрывать. Деятельность медиков будет направлена на выявление заболеваемости и успешное его излечение. У управленца – на продуцирование безответственности подчиненных, безынициативности и активное исправление этой проблемы.



Такие отношения получили название созависимые. Один из основателей современной аддиктологии профессор Цезарь Петрович Короленко писал: «Такому растворению границ способствуют не только дисфункциональная аддиктивная семья, но и многие явления, происходящие в обществе, в школе, на работе и в других институциях, которые учат человека думать и чувствовать так, как ему говорят, фактически, обеспечивая культуральный тренинг созависимости». Поскольку в сфере «человек-человек» результатом одного субъекта деятельности начинает выступать результат деятельности другого субъекта, это смешение порождает созависимые, во многом патологические отношения.



- В итоге эффективность деятельность снижается?



- Здесь вообще не может идти речи об эффективности деятельности, потому что она становится не только неэффективной, а, наоборот, контрпродуктивной. Поэтому очень важно понимать одну простую вещь, что результат моей деятельности – это результат только моей деятельности, а не другого человека. И когда в какой-либо сфере сталкиваются разные виды деятельности разных людей, очень важно четко разграничить, что в этом общем совокупном результате является результатом моей деятельности, а что – деятельности другого человека.



- Получается, не желая того, люди попадают в ловушку?



- Да. На примере образовательных отношений мы может достаточно хорошо разделить границы ответственности и результативность различной деятельности. Например, в образовательных отношениях оценки, получаемые учеником, знания, которые он имеет, это результат его деятельности. Урок, проводимый учителем, то, как он его организует, какие методы и технологии применяет, способы оценивания – это результат деятельности учителя. А вот средний показатель ЕГЭ по образовательной организации – это результат деятельности всей организации: и учителей, и ребенка, и родителей, и даже технического персонала. Но ни в коем случае нельзя взять один общий результат и по нему оценивать отдельных участников отношений.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Наверняка многие из нас задумываются, почему наша или чья-то деятельность не приносит должных плодов, почему она бесполезна? Почему многие области нашего общества работают, по факту, ради работы? Оказывается, тому есть объяснение. О том, как нарушения в структуре деятельности влияют на ее эффективность, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Для начала нужно сказать, что понятие «деятельность» – одно из центральных категорий в психологии. Многие слышали такие понятия, как учебная, трудовая, управленческая деятельность, но редко кто задумывается, что это не просто словосочетания, что каждая деятельность имеет собственную структуру, виды и свою специфику. В структуре деятельности выделяют такие компоненты, как цель, мотив и действие. Цель – это представление о результате, мотив – внутреннее побуждение к деятельности, действие – поведенческие акты, которые направлены на достижение поставленных целей.Почему я об этом заговорил? Потому что очень часто перед нами возникает проблема эффективности деятельности. Эффективность деятельности это то, насколько она достигает поставленной цели, насколько планируемый результат соотносится с полученным результатом. Если цель деятельности – предполагаемый, планируемый результат, то результат – это то, что получилось. Когда это соотносится друг с другом и говорит об эффективности деятельности - если результат и цель совпадают, то мы говорим о том, что деятельность была эффективна.Когда вопрос касается видов деятельности, связанных с объектами, то, как правило, никаких проблем не возникает, все понятно и ясно. Например, мы с вами можем оценить эффективность деятельности столяра, изготавливающего стулья. Эскиз стула – это цель, а то, что получилось в итоге – это результат. Соответственно, эффективность его деятельности будет оцениваться исходя из того, насколько точно сделан стул в соответствии с проектом, насколько были затрачены планируемые материалы, время, средства. Если все это совпадает, то мы говорим о том, что деятельность эффективна.Однако когда вопрос касается деятельности, связанной не с объектами, а с субъектами (с другими людьми), то оценить эффективность становится гораздо сложнее. Здесь мы говорим о педагогах, врачах, работниках правоохранительных органов, соцработниках и всех тех, чья профессия связана с людьми.- Цель деятельности здесь напрямую связана с деятельностью других людей. Рассмотрим на примере педагогической деятельности. В чем она заключается? В передаче культурно-исторического опыта подрастающему поколению. Возникает вопрос – для того чтобы оценить, насколько учитель эффективен или неэффективен, нам нужно оценить, насколько ученик научился. Казалось бы, у хорошего учителя дети учатся хорошо, достигают высоких результатов, а у плохого учатся плохо. Но так ли это? Только ли от учителя зависит, хорошо или плохо будет учиться ребенок? Здесь деятельность учителя сталкивается с учебной деятельностью ученика. Соответственно, получается, усвоил он знания, полученные на уроке, научился чему-то или нет - это показатель эффективности деятельности ученика. Но как тогда оценивать деятельность учителя?Выходит, что мы по таким, казалось бы, вполне логичным и четким критериям не можем оценивать эффективность деятельности в сфере профессий «человек-человек», поскольку это результат не одного субъекта, а субъект-субъектного взаимодействия. Это совокупный результат нескольких людей, который будет зависеть от всех тех, кто участвует в этом процессе деятельности.Такие показатели эффективности имеют место не только в системе образования, но и в здравоохранении, в правоохранительной системе. Так, у нас учителя и школа оцениваются по результатам сдачи ЕГЭ, эффективность работы системы здравоохранения – по количеству заболеваний, эффективность правоохранительных органов – по количеству совершенных правонарушений. Ни результаты экзаменов, ни заболеваемость, ни число преступлений не являются результатом исключительно деятельности этих специалистов.Что же произойдет, если мы будет брать за критерий оценки именно этот результат? Рассмотрим на примере ученика и учителя. Получается, перед учителем оказывается совершенно иная цель – вместо того чтобы направлять свою деятельность по передаче культурно-исторического опыта, он будет направлять ее на успешность сдачи экзаменов учеником. Почему он будет направлять цель не туда? Потому что его деятельность будет оцениваться именно по этому критерию, и результат, который оценивается, становится целью деятельности.По сути, педагогическая деятельность перестает быть таковой, ведь изменяется ее цель. Естественно, что для достижения новой цели будут использоваться те методы и средства, которые наиболее эффективны для данной цели. То есть теперь у учителя нет необходимости придумывать какие-то сложные уроки, использовать новые педагогические технологии, ставить проблемные ситуации с тем, чтобы создать для ученика ситуации, где бы он учился учиться, чтобы происходило приобретение нового опыта. Нет, для того чтобы ребенок хорошо сдал ЕГЭ, гораздо проще натаскать его на сдачу экзамена.- У него тоже изменяется цель деятельность. Теперь она состоит не в том, чтобы научиться, а чтобы сдать экзамены. В результате он перестает учиться и начинает тренироваться на сдачу экзамена. Не обучается, а работает на оценку. В итоге получается, что учитель не научил, а ученик не научился, но экзамен сдан хорошо. Те образовательные цели, что первоначально ставились, оказались недостигнутыми и далеки от реальности.Или вот другой вариант развития событий – для ребенка лет десяти вопрос, сдаст он экзамены в далеких 9-11 классах или не сдаст, встанет еще не скоро. Поэтому делать что-то для того, чтобы потом сдать какой-то там экзамен, ему не очень-то интересно, и он просто перестает учиться, начинает пропускать уроки. Для учителя это становится большой проблемой, ведь раз ученик не работает, не готовится, то он не сдаст экзамен. А учителю очень важно, чтобы ребенок сдал экзамены. Он начинает прилагать все больше усилий, чтобы ученик что-то делал для успешной сдачи экзамена. Но чем больше учитель прилагает усилий в этом направлении, тем больше ученик этого не делает. Ребенок еще больше перестает учиться.- Да, получается такой замкнутый круг. Да, он хочет как лучше, но так как цель исказилась и сдвинулась, то он направляет свои усилия не на то, чтобы улучшить свою педагогическую деятельность, а на то, чтобы улучшить учебную деятельность ученика. Но улучшить ее учитель не в состоянии, потому что это то, что зависит от ребенка. Это его зона ответственности. Естественно, ученик реагирует соответствующим образом на вмешательство в его собственную деятельность. В итоге ученик учится еще хуже.Парадоксальность ситуации заключается в том, что когда учителя оценивают по «двойкам» его учеников, то ученики будут еще больше получать эти «двойки». Причем учитель сам будет продуцировать плохие отметки, а потом героически их исправлять. Исправление «двоек» будет порождать новые «двойки».И так происходит не только в системе образования. Это касается всех профессиональных отношений типа «человек-человек»: здравоохранения, правоохранительной и управленческих систем. Парадоксальным образом получается, что когда эффективность деятельности полицейского будет зависеть от количества раскрытых преступлений, то сам полицейский будет эти преступления продуцировать, естественно, неосознаваемо, неспециально, и потом будет их героически раскрывать. Деятельность медиков будет направлена на выявление заболеваемости и успешное его излечение. У управленца – на продуцирование безответственности подчиненных, безынициативности и активное исправление этой проблемы.Такие отношения получили название созависимые. Один из основателей современной аддиктологии профессор Цезарь Петрович Короленко писал: «Такому растворению границ способствуют не только дисфункциональная аддиктивная семья, но и многие явления, происходящие в обществе, в школе, на работе и в других институциях, которые учат человека думать и чувствовать так, как ему говорят, фактически, обеспечивая культуральный тренинг созависимости». Поскольку в сфере «человек-человек» результатом одного субъекта деятельности начинает выступать результат деятельности другого субъекта, это смешение порождает созависимые, во многом патологические отношения.- Здесь вообще не может идти речи об эффективности деятельности, потому что она становится не только неэффективной, а, наоборот, контрпродуктивной. Поэтому очень важно понимать одну простую вещь, что результат моей деятельности – это результат только моей деятельности, а не другого человека. И когда в какой-либо сфере сталкиваются разные виды деятельности разных людей, очень важно четко разграничить, что в этом общем совокупном результате является результатом моей деятельности, а что – деятельности другого человека.- Да. На примере образовательных отношений мы может достаточно хорошо разделить границы ответственности и результативность различной деятельности. Например, в образовательных отношениях оценки, получаемые учеником, знания, которые он имеет, это результат его деятельности. Урок, проводимый учителем, то, как он его организует, какие методы и технологии применяет, способы оценивания – это результат деятельности учителя. А вот средний показатель ЕГЭ по образовательной организации – это результат деятельности всей организации: и учителей, и ребенка, и родителей, и даже технического персонала. Но ни в коем случае нельзя взять один общий результат и по нему оценивать отдельных участников отношений.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru