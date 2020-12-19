В Бурятии зарегистрировано за сутки 215 заболевших COVID-19

Число заболевших перестало расти



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 19.12.2020 зарегистрировано 23 543 (+215) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.



54% (12 785) случаев инфицирования приходится на жителей г.Улан-Удэ. Из 215 новых случаев COVID-19: 168 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2530 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 173 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 20154 (+310) человек. Дополнительно снято с наблюдения 330 пациентов.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1697 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1318. В отделениях реанимации находится 102 пациента (из них старше 65 лет – 58), на ИВЛ 63 пациента (из них старше 65 – 39), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 41.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2568 коек, занято – 1697, свободно – 871 койка. Занятость коечного фонда составляет 66,1%.

Амбулаторное лечение проходят 1159 пациентов с COVID-19, наблюдается 5788 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 533 (+5) человек.



В лабораториях 5 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 3164 человек, с нарастающим итогом – 694 476 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 278 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 98 106 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



