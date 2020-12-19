В Бурятии наблюдается выход наледных вод

Такое явление в Баргузинском районе происходит ежегодно



В Баргузинском районе наблюдается выход наледных вод на реке Улюн. Такое явление возникает ежегодно.



К месту направлены спасатели Усть-Баргузинского ПСП БПСО и сотрудники Баргузинского инспекторского участка ГИМС для проведения ледорезных работ.



- На настоящий момент спасателями совместно с ГИМС в превентивных целях организованы работы по обустройству отводного канала. Угрозы подтопления наледными водами населенного пункта Улюн нет, - сообщает пресс-служба МЧС по РБ.



Фото: МЧС по РБ.



