19.12.2020
Писатель из Бурятии выиграл полмиллиона рублей

Писатель из Бурятии выиграл полмиллиона рублей

Константин Сонголов получил премию за свою книгу «Если бы карма»

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева ставит перед собой задачу не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века. 

Лонг-лист объявили еще на первой сессии третьего потока «Медиашколы: Дальневосточный репортер», проходившей в Петропавловске-Камчатском с 1 по 3 октября.  Тогда отмечалось, что на соискание общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева писатели подали 204 произведения на дальневосточную тематику. Среди подавших заявку -  писатели из регионов Дальнего Востока: Якутии, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев. Произведения участвовали в трех номинациях: «Длинная проза», «Детская проза» и «Короткая проза». Лауреатом премии стал Константин Сонголов из Бурятии с книгой «Если бы карма».

Награждение победителей прошло 18 декабря, в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». В церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Справка:
Константин Эдуардович Сонголов родился в 1969 году в поселке Хоринск. Окончил ПТУ №2 по специальности чеканщик-косторез, служил в армии на Дальнем Востоке, после армии окончил Бурятское республиканское училище культуры и искусства по классу художник-педагог, окончил Восточно-Сибирскую государственную академию культуры по специальности художественный руководитель декоративно-прикладного искусства, учится в магистратуре ВСГАКИ, изучает историю искусства и культурологию. Живет в Улан-Удэ. Константин Сонголов пишет стихи и прозу, публиковался в журнале «Байкал».

Фото: minkultrb.ru
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