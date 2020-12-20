В Бурятии прирост заболевших коронавирусом за сутки составил 211 случаев

Выздоровели 302 человека



В Бурятии на утро 20 декабря зарегистрировано 23 754 (+211) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Половина случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 211 новых случаев COVID-19: 156 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Всего выздоровели от COVID-19 – 20456 (+302) человек. Дополнительно снято с наблюдения 389 пациентов. Амбулаторное лечение проходят 1037 пациентов с COVID-19, наблюдается 5555 человек. Умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 538 (+5) человек.



Круг контактных лиц составляет 2490 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 173 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1723 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1337. В отделениях реанимации находится 100 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 64 пациента (из них старше 65 – 39), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 43.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2568 коек, занято – 1723, свободно – 845 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,1%.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 142 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 98 248 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



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