В районах Бурятии начали проверять места продажи пиротехники

Надзорно-профилактические работы будут проводиться в течение всех новогодних праздников

В преддверии новогодних праздников на территории Бурятии стартовали рейды по проверке торговых объектов, реализующих пиротехнические изделия. Так, сотрудники Госпожнадзора проверили пункты продажи пиротехники в Еравнинском и Окинском районах на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.При обследовании павильонов фейерверков особое внимание инспекторами уделялось на наличие и исправность пожарной сигнализации, огнетушителей, а также сертификатов соответствия на товары.- В ходе проверки нарушений не выявлено, требования пожарной безопасности соблюдены, - сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского работы Семён Карбушев.Надзорно-профилактические работы будут проводиться в течение всех новогодних праздников.Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает гражданам, при обращении с пиротехническими изделиями,- использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых;- применять пиротехнические изделия (за исключением бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек) в помещении, здании, сооружении; вблизи деревьев; на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;- курить рядом с пиротехническим изделием;- бросать пиротехнические изделия в огонь, механически воздействовать на пиротехническое изделие;- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние;- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во время работы пиротехнического изделия;- в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии, pixabay.com