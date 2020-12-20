Фото дня: суровые улан-удэнские горки

Что вынуждены терпеть городские дети из-за повсеместной лени
Неизвестный пользователь опубликовал фотографию горки, которая, по словам автора, расположена в 102 квартале Улан-Удэ по улице Ринчино.
На такой горке вряд ли удастся покататься без последующих увечий. В комментариях к посту пользователи уверены, что горожанам не мешало бы самим создать нормальную горку для своих детей.
Все вышли, и по ведру воды принесли и не ныли бы;
А мы в детстве горки сами строили и заливали;
У нас во дворе горка чуть побольше. Заливаем сами каждый год. И да, где снег?;
Совсем беспомощные. Только фотать да тыкать по стеклу пальцами умеют;
О боже, самим не судьба залить? Конец декабря, а вам видимо там всем своих деток даже порадовать не охота. Что за дом таких беспомощных?
В комментариях отметились и те, кто не ждет, когда им придут и сделают. А организовывают все сами.
Фото: Аноним 03
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?