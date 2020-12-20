Фото дня: суровые улан-удэнские горки

Что вынуждены терпеть городские дети из-за повсеместной лени

Неизвестный пользователь опубликовал фотографию горки, которая, по словам автора, расположена в 102 квартале Улан-Удэ по улице Ринчино.На такой горке вряд ли удастся покататься без последующих увечий. В комментариях к посту пользователи уверены, что горожанам не мешало бы самим создать нормальную горку для своих детей.В комментариях отметились и те, кто не ждет, когда им придут и сделают. А организовывают все сами.Фото: Аноним 03