Улан-Удэ ждет масштабное отключение электроэнергии

В электросетях и на оборудовании «Бурятэнерго» планируются ремонтные работы



Как сообщает администрация Улан-Удэ, в связи с производством ремонтных работ в электросетях и на оборудовании ПО ГЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» будет отсутствовать электроэнергия 24 декабря 2020 года по следующим адресам:



- ул. Уссурийский пер. 1-24/1,24/2,24/3 с 9-00 до 17-00



- Ул. Пугачева, ул. Пермская, ул. Крылова 1-17,121, ул. Уфимская, ул. Тулаева 74Б-107А, авторынок ул. Тулаева 112, ул. Безымянная, ул. Лебедева 22-109, ул. Успенского, скважина №5 МУП Водоканал, ул. Талецкая 1-15, сад Энергетик, СНТ Вишня-2, детприемник 502 км. (ВЛ-10кВ ф.15 ПС «Мясокомбинат» с 09-00 до 17-00



- Ул. Горького 1-38, Иртышская 1 - 12, Кузнецкая 1 - 30 Наушкинская 1 - 19, Овражная 1, Чулымская 1 - 9, Орловская 1 - 35, Черкаская 1 - 11, Бабушкина 171 - 177, ул.Бабушкина 188 «Ламрим», ООО Мехколонна №15ул. Гусинооз-кая 16, ООО НБЦ Бабушкина 186 с 09-00 до 17-00



- ул. Алтачейская 11-17, ул. Международная 1-28, ул. Кооперативная 1-8, 86, ул. Осенняя 2-30, ул. Трудовая 1-49, ул. Подгорная 3, ул. Родины 1, Юбилейная 27-62, ул. 40 лет Победы 1-10 с 09-00 до 17-00



25 декабря 2020 года



- ул. Алтачейская 11-17, ул. Международная 1-28, ул. Кооперативная 1-8, 86, ул. Осенняя 2-30, ул. Трудовая 1-49, ул. Подгорная 3, ул. Родины 1, Юбилейная 27-62, ул. 40 лет Победы 1-10 с 09-00 до 17-00



- Пром. зона п. Силикатный с 09-00 до 17-00



Фото: pixabay.com

