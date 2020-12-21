В Бурятии добывающая компания пострадала из-за сторожа и уборщика

Директор фирмы не оценил условия их труда





Прокуратура Заиграевского района Бурятии выявила нарушения в работе АО «Карьер Доломит», основным видом деятельности которого является добыча полезных ископаемых.

«В нарушение Трудового кодекса РФ компания не провела специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест машиниста экскаватора, сторожа-кладовщика, уборщика служебных помещений. Кроме того, рабочие предприятия не в полном объеме были обеспечены средствами индивидуальной защиты», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор района внес гендиректору компании представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.Кроме того, в отношении гендиректора и главного инженера карьера возбудили административные дела. По итогам их рассмотрения виновным назначены наказания в виде предупреждения и штрафа.Фото: pixabay.com