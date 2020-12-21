В Бурятии ленивый пристав едва не оставил мать-одиночку без алиментов

Он окончил исполнительное производство, не убедившись в трудоустройстве должника





Прокуратура Закаменского района Бурятии выявила нарушения в работе местного отдела судебных приставов.

«Установлено, что судебный пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства о взыскании алиментов в связи с трудоустройством должника и направил копию исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей. Вопреки закону должностное лицо окончило производство, не убедившись в фактическом трудоустройстве должника. Гражданин в организацию не трудоустраивался и задолженность по алиментам не погашал», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор района внес протест, по результатам рассмотрения которого исполнительное производство возобновлено.Фото: «Номер один»