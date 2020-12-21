В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 приближается к 24 000

Число заболевших и выздоровевших за сутки примерно сравнялось



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 23 961. Это на 207 случаев больше, чем было в воскресенье, 54% (13 005) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 542 человека, четверо - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 207 новых случаев коронавируса: 153 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 114 человек.



В стационарах получают лечение 1 733 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 389. В отделениях реанимации находится 99 пациентов (из них старше 65 лет – 56), на ИВЛ 56 пациента (из них старше 65 – 37), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 35.



Амбулаторное лечение проходят 1 025 пациентов с COVID-19, наблюдается 5 485 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 20 661 (+205) человек. Дополнительно снято с наблюдения 84 пациента.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 548 коек, занято – 1 733, свободно – 815 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,0%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 986 человек, с нарастающим итогом – 702 006 человек.



Фото: pixabay.com

