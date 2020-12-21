Общее число случаев коронавируса в Забайкалье превысило 25 000

С начала года опасная болезнь унесла жизни 447 забайкальцев



Число инфицированных COVID-19 забайкальцев за весь период пандемии составило 25 012 человек. По данным на 21 декабря, за сутки в регионе зафиксировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает официальный портал края.



За последние сутки 122 забайкальца выздоровели от COVID-19. Число победивших инфекцию за все время – 22 505.



С начала года опасная болезнь унесла жизни 447 забайкальцев, четыре летальных исхода подтверждены за последние 24 часа.



В моногоспиталях региона 111 человек находятся в тяжелом состоянии, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.



Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае остается напряженной. Удалось стабилизировать ситуацию в Чите. Время ожидания скорой помощи сократилось до четырех часов, также уменьшился период ожидания результатов тестов, контролируется доступность оказания медуслуг в Чите и районах Забайкалья.



Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Забайкальцам, которым необходимо оставаться дома и соблюдать самоизоляцию, продолжают помогать волонтеры - доставляют еду и лекарства.



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