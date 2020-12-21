В Улан-Удэ на линию выйдут дополнительные трамваи

МУП «Управление трамвая» переходит на зимнее расписание





В Улан-Удэ МУП «Управление трамвая» в будние дни выпускает на линию 40 вагонов. Благодаря увеличению парка за счет московских вагонов с 21 декабря выпуск составит 43 вагона, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Эксплуатация трамваев в зимний период отличается от летнего расписания. Удлиняется тормозной путь, увеличивается время на вход и выход пассажиров, начинаются пробки на дорогах, особенно в предновогодние дни. Нововведение позволит обеспечить безопасность движения и снижение скорости на опасных участках. Кроме того, в условиях эпидемиологической ситуации с короновирусной инфекцией увеличение выпуска вагонов позволит уменьшить среднюю наполняемость и тем самым повысить комфортность поездки для пассажиров», - рассказали в МУПе.Где едет трамвай можно узнать в мобильном приложении «Умный транспорт». Телефон диспетчера МУП «Управление трамвая»: 43-41-23.Фото: МУП «Управление трамвая»