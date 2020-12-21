В Улан-Удэ в общепите нарушают меры профилактики COVID-19

Пятнадцать мобильных групп продолжают рейды по соблюдению ограничительных мероприятий



Свыше 300 объектов проверили за минувшие сутки в Улан-Удэ 15 мобильных групп по соблюдению мер профилактики на объектах торговли и общепита. За нарушение режима ограничительных мероприятий и несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил составлено 14 протоколов на юридических и физических лиц, сообщили в правительстве Бурятии.



Так, нарушения выявлены в кафе-столовой «Лимонад» на улице Сухэ-Батора: не обеспечена социальная дистанция при рассадке посетителей, не осуществляются должным образом дезинфекционные мероприятия, персонал нарушает масочный режим. На ответственных лиц будет составлен протокол об административном правонарушении.



Также требования по социальному дистанцированию при рассадке посетителей не выполнены в организации общепита – Restaurant & lounge bar Mojito на Балтахинова. Составлен протокол об административном правонарушении. К административной ответственности привлечен и индивидуальный предприниматель, владелец торговой точки «Rafan» в торговом центре «People’s Park».



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