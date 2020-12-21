В Улан-Удэ потерялась 41-летняя женщина

Она ушла из дома по улице Тобольской еще 6 октября, заявление от дочери поступило 14 декбря





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 41-летнюю Марину Батуеву, которая 6 октября ушла из дома на улице Тобольской, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Заявление о пропаже женщины поступило в полицию от дочери 14 декабря, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Приметы: азиатской внешности, рост около 160 см, на вид около 40 лет, среднего телосложения, глаза карие, носит каре.



Была одета: шапка бежевого цвета, куртка черная, джинсы синего цвета, кроссовки темные.



При наличии какой-либо информации о гражданке либо ее местонахождении просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-983-453-54-50 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

