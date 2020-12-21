В Бурятии сотрудники ТГК-14 протестуют против плохих условий работы

Правительство республики в ситуацию не вмешивается





По словам депутата Хурала Баира Цыренова, выступившего сегодня на открывшейся сессии республиканского парламента, протесты работников ТГК-14 идут уже больше месяца. Он обратил внимание на то, что в Забайкальском крае зарплата сотрудников ТГК-14 выше, чем в Бурятии. При этом бурятская часть компании зарабатывает больше. По данным, которые привел Баир Цыренов, в прошлом году забайкальская часть компании оказалась в убытке.

Депутат обратился в министерство экономики республики с запросом, и ответ его не удовлетворил.- Они ответили, что вопрос изучили и разводят руками, объясняя, что в их компетенцию это не входит, - рассказал Баир Цыренов.По его словам, такой подход не отражает интересы республики и ее жителей, говорит о том, что минэкономики и правительство уделяют недостаточно внимания защите своих жителей.- При этом, три шкуры эта компания сдирает с нас, с жителей Бурятии, - сказал депутат и обратился к правительству с требованием поддержать рядовых работников ТГК-14.Фото: «Номер один»