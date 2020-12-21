Система образования Бурятии не справляется с дистанционкой

Депутат Хурала потребовал обеспечить всех школьников качественным обучением





Выступая на сегодняшней сессии Хурала Бурятии председатель социального комитета парламента Игорь Марковец обратил внимание на проблемы дистанционного обучения. По его словам, у 22% учащихся в республике затруднен доступ к онлайн-урокам.

- Не у всех есть возможность учиться онлайн, не все могут получить качественную связь. Это в первую очередь касается сельских территорий, - говорил он.Кроме того, не готовы к такому формату оказались и учителя. Многие из педагогов - возрастные и с новыми технологиями, что называется, на «вы».Проблемы возникают и у многодетных семей. Ведь обеспечить 3-4 детей отдельными компьютерами, подключенными к высокоскоростному интернету, есть возможность не у всех.Учитывая, что база знаний для сдачи ЕГЭ формируется в 9-10 классах, которые также находятся на дистанционке, в будущем эти проблемы могут серьезно сказаться на качестве образования в республике. Таким образом, правительству необходимо принимать меры, чтобы решить эти вопросы и обеспечить всех школьников качественным обучением, заключил депутат.Фото: «Номер один»