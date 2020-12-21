В Улан-Удэ зимние каникулы в школах начнутся с 29 декабря

Учащиеся будут отдыхать до 10 января





Зимние каникулы в школах Улан-Удэ начнутся с 29 декабря и продлятся по 10 января. Такие сроки Комитет по образованию администрации города рекомендовал школам в соответствии с учебным календарем и графиком школьных каникул на 2020-2021 г.

Руководителями школ назначены ответственные за противопожарную безопасность. Составлен график дежурств представителей администрации школ на каникулах. Будут проведены инструктажи с учащимися о безопасном поведении во время каникул. Также будет проведена санитарная обработка помещений.Напомним, в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в этом году запрещается проведение массовых новогодних мероприятий с участием различных групп детей - смешение классов, а также групп в детсадах и учреждениях дополнительного образования. Утренники и ёлки планируются внутри одной группы кружка, студии дополнительного образования или одного школьного класса-комплекта.Новогодние утренники, планируемые в актовом зале, будут организованы по чёткому расписанию – класс или группа будут разделены по времени для своевременной дезинфекции и проветривания помещения. Составлены графики проведения новогодних мероприятий по классам с учетом соблюдения требования минимизации контактов учащихся между классами.Организованные выезды за пределы города, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, запрещены.Фото: «Номер один»