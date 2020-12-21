Торговые центры Улан-Удэ увеличили продолжительность работы

Часть из них и вовсе перешла на круглосуточный режим





Торговые центры Улан-Удэ прислушались к рекомендациям Минпромторга Бурятии и изменили режим работы для того, чтобы разобщить большие потоки покупателей, которые ожидаются в предпраздничные дни.

Как сообщил замглавы Минпромторга РБ Алексей Оловянников, торговый центр «Мегадом» продлил режим работы на три часа, до 21:00. В двух гипермаркетах торговой группы «Абсолют» установлен круглосуточный режим работы (на ул. Шумяцкого и ул. Ключевская). Два супермаркета в праздники будут работать до 1 и 2 часов ночи. 19 супермаркетов будут работать до 23 часов и 13 – до 24 часов.В группе компаний «Титан» три супермаркета на постоянной основе работают круглосуточно (в ТЦ Юбилейный, ТЦ People’s Park и на ул.Ключевская). С 27 декабря дополнительно переводятся на круглосуточный режим работы супермаркет «Мегатитан» и торговый центр «Мёд».«Посуда центр» также увеличил продолжительность работы до 21:00. Торговый центр «Galaxy» с 25 декабря будет работать до 21:00. «Эльдорадо» на ул. Смолина и ул. Ботанической также будут работать до 21:00 с 25 декабря.Фото: «Номер один»