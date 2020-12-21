В Улан-Удэ затянулась сдача ФОКов

Ход строительства контролируют депутаты горсовета
В 2020 году в Улан-Удэ планировали построить пять ФОКов (физкультурно-оздоровительных комплексов). Однако год заканчивается, а сдан в эксплуатацию всего один объект. Рабочая группа депутатов горсовета выехала с проверкой, чтобы разобраться, в чём причины задержек.
- В рамках депутатского контроля за исполнением федеральной целевой программы «Спорт – норма жизни» в этом году на республику выделялось 545 млн рублей. В республике построено 36объектов, в том числе в Улан-Удэ по линии комитета по строительству строится объектов – ФОК в лагере «Зорька», стадион в поселке Тулунжа, стадионы в 22, 18 и 57 школах. На сегодняшний день из пяти объектов четыре еще не введены в эксплуатацию, - рассказал о сложившейся ситуации председатель комитета по архитектуре Улан-Удэнского горсовета Валерий Шагжитаров.
Первым объектом внимания депутатов стал ФОК в 57-й школе. Строить его начали в мае 2020 года, а закончить должны были к 1 ноября. Однако строительство еще не завершено. Депутаты поинтересовались, в чём причина срыва сроков. Выяснилось, что основные работы уже завершены, осталось вывезти технику и убрать строительный мусор. Подрядчик обязался сдать объект в ближайшие дни.
- ФОК выполнен в полном объеме по основному контракту, работы, которые сейчас ведутся, проходят в рамках увеличения контракта, за счет экономии. Осталось установить мячеуловители и геосетку, - сообщила представитель «Улан-Удэстройзаказчика» - организации, контролирующей работу подрядчиков.
Тем не менее, часть работы придётся перенести на 2021 год, так как в морозы покрасить столбы не удастся. Депутаты договорились, что ещё раз проверят объект после завершения строительных работ, чтобы вынести окончательное решение по его приёмке.
– Это неправильно, когда депутаты делают замечания по работе и дают рекомендации, а заказчик не контролирует, чтобы подрядчики это соблюдали. Давайте приучаться к порядку! После Нового года подрядчик нам даст ответ, в силу каких причин была задержка, будем разбираться, – резюмировал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
Строительство стадиона в 18-й школе было событием долгожданным и важным. Здесь планируют проводить соревнования республиканского и регионального уровней. Депутаты были крайне возмущены слишком медленной работой подрядчика – фирмы «Легион 1».
- Песок и гранулят на основное футбольное поле до сих пор не засыпаны. Работы не оплачены, контракт не закрыт. Пришёл сырой песок и не прошел контроль, а вторая поставка затянулась, - рассказал о причине задержки строительства директор фирмы-подрядчика.
Директор школы высказала опасения, что из-за некачественно выполненных работ футбольное поле придет в негодное состояние уже весной. Уже сейчас, по ее словам, искусственный газон лежит волнами.
Депутат Народного Хурала Татьяна Мантатова заявила, что подрядчик бездействовал все лето и все работы шли очень медленно. Так, искусственный газон появился только в сентябре.
- Стадион должны были ввести в эксплуатацию 1 октября. Мы не то, что расстроены, мы просто в негодовании из-за этой печальной картины, - возмущалась депутат.
– ФОК расположен на моём округе, и мы его курировали на протяжении всей стройки. Каждый элемент строительства тщательно осматривали и принимали. На сегодняшний день, стадион практически закончен, но не хватает финального штриха – засыпки кварцевым песком. Именно такой песок может использоваться для футбольных полей. Мы видим, что общее строительство готово, но ещё не сдано. Сейчас сдаётся последний этап. У подрядчика есть гарантийные обязательства на пять лет, так что мы будем контролировать все ФОКи. Цель – добиться того, чтобы дорогостоящее поле отвечало всем требованиям. Время покажет, - подытожил депутат округа №25 Денис Гармаев.
Председатель профильного комитета Валерий Шагжитаров предложил провести заседание с подрядчиками, чтобы узнать, почему они регулярно срывают сроки строительства ФОКов.
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