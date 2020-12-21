В Улан-Удэ затянулась сдача ФОКов

Ход строительства контролируют депутаты горсовета







В 2020 году в Улан-Удэ планировали построить пять ФОКов (физкультурно-оздоровительных комплексов). Однако год заканчивается, а сдан в эксплуатацию всего один объект. Рабочая группа депутатов горсовета выехала с проверкой, чтобы разобраться, в чём причины задержек.

- В рамках депутатского контроля за исполнением федеральной целевой программы «Спорт – норма жизни» в этом году на республику выделялось 545 млн рублей. В республике построено 36объектов, в том числе в Улан-Удэ по линии комитета по строительству строится объектов – ФОК в лагере «Зорька», стадион в поселке Тулунжа, стадионы в 22, 18 и 57 школах. На сегодняшний день из пяти объектов четыре еще не введены в эксплуатацию, - рассказал о сложившейся ситуации председатель комитета по архитектуре Улан-Удэнского горсовета Валерий Шагжитаров.Первым объектом внимания депутатов стал ФОК в 57-й школе. Строить его начали в мае 2020 года, а закончить должны были к 1 ноября. Однако строительство еще не завершено. Депутаты поинтересовались, в чём причина срыва сроков. Выяснилось, что основные работы уже завершены, осталось вывезти технику и убрать строительный мусор. Подрядчик обязался сдать объект в ближайшие дни.- ФОК выполнен в полном объеме по основному контракту, работы, которые сейчас ведутся, проходят в рамках увеличения контракта, за счет экономии. Осталось установить мячеуловители и геосетку, - сообщила представитель «Улан-Удэстройзаказчика» - организации, контролирующей работу подрядчиков.Тем не менее, часть работы придётся перенести на 2021 год, так как в морозы покрасить столбы не удастся. Депутаты договорились, что ещё раз проверят объект после завершения строительных работ, чтобы вынести окончательное решение по его приёмке.– Это неправильно, когда депутаты делают замечания по работе и дают рекомендации, а заказчик не контролирует, чтобы подрядчики это соблюдали. Давайте приучаться к порядку! После Нового года подрядчик нам даст ответ, в силу каких причин была задержка, будем разбираться, – резюмировал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.Строительство стадиона в 18-й школе было событием долгожданным и важным. Здесь планируют проводить соревнования республиканского и регионального уровней. Депутаты были крайне возмущены слишком медленной работой подрядчика – фирмы «Легион 1».- Песок и гранулят на основное футбольное поле до сих пор не засыпаны. Работы не оплачены, контракт не закрыт. Пришёл сырой песок и не прошел контроль, а вторая поставка затянулась, - рассказал о причине задержки строительства директор фирмы-подрядчика.Директор школы высказала опасения, что из-за некачественно выполненных работ футбольное поле придет в негодное состояние уже весной. Уже сейчас, по ее словам, искусственный газон лежит волнами.Депутат Народного Хурала Татьяна Мантатова заявила, что подрядчик бездействовал все лето и все работы шли очень медленно. Так, искусственный газон появился только в сентябре.- Стадион должны были ввести в эксплуатацию 1 октября. Мы не то, что расстроены, мы просто в негодовании из-за этой печальной картины, - возмущалась депутат.– ФОК расположен на моём округе, и мы его курировали на протяжении всей стройки. Каждый элемент строительства тщательно осматривали и принимали. На сегодняшний день, стадион практически закончен, но не хватает финального штриха – засыпки кварцевым песком. Именно такой песок может использоваться для футбольных полей. Мы видим, что общее строительство готово, но ещё не сдано. Сейчас сдаётся последний этап. У подрядчика есть гарантийные обязательства на пять лет, так что мы будем контролировать все ФОКи. Цель – добиться того, чтобы дорогостоящее поле отвечало всем требованиям. Время покажет, - подытожил депутат округа №25 Денис Гармаев.Председатель профильного комитета Валерий Шагжитаров предложил провести заседание с подрядчиками, чтобы узнать, почему они регулярно срывают сроки строительства ФОКов.