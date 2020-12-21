В Бурятии перечисляют президентские выплаты к Новому году детям до 8 лет

Выплаты сегодня получат родители около 112 тысяч детей республики



Отделение Пенсионного фонда по Бурятии перечислило сегодня в кредитные учреждения свыше 550 миллионов рублей на новую разовую выплату на детей в возрасте до 8 лет в размере 5 тысяч рублей. Зачисление средств на банковские счета получателей будет производиться в течение дня.



«Самыми первыми выплаты получат клиенты Сбербанка и ВТБ. Выплату сегодня получат родители около 112 тысяч детей», - сообщил заместитель управляющего республиканским отделением ПФР Вячеслав Барнадаев.



Выплата идет по имеющимся в ПФР сведениям и реквизитам счетов родителей, опекунов, попечителей, которым весной-летом 2020 года уже перечислялись выплаты на детей до 16 лет.



Получателям с изменившимися персональными данными и счетами 5 тысяч рублей начнут перечислять после поверки сведений в автоматизированной системе ПФР. Срок рассмотрения заявлений составляет три рабочих дня.



Выплаты на детей, родившихся с 1 июля 2020 года, на которых родители заполняли электронные заявления на портале Госуслуг, будут производиться по мере поступления на региональный уровень обработанных сведений из ПФР. По законодательству рассмотрение заявлений на назначение единовременной выплаты должно производиться не более 5 рабочих дней.

Право на выплату имеют постоянно проживающие на территории РФ граждане на детей, являющихся гражданами Российской Федерации.



Разовая выплата в размере 5 тысяч рублей выплачивается на каждого ребенка в семье с датой рождения 18 декабря 2012 года и позже. Назначение выплаты не зависит от доходов семьи и не будет учитываться при определении других мер социальной поддержки семьям с детьми.



Напомним, что 17 декабря 2020 года президент России подписал указ об осуществлении единовременной выплаты на детей до 8 лет.



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