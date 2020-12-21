Читинец бесплатно раздал елки горожанам

А на собранные денежные пожертвования купит сладости детям из малоимущих семей



Житель Читы Максим Жлуктов организовал акцию, чтобы приобрести подарки детям из малообеспеченных семей. Читинец купил елки, которые бесплатно раздавал горожанам, те, в свою очередь, могли пожертвовать любую сумму денег, сообщает официальный портал Забайкальского края.



«В прошлом году мы снимали видео про свалки, помогали, чтобы их убирали. У нас был масштабный проект. И, собственно, мы ездили мимо разных бараков и видели детишек там. Я и сам в таких жил, знаю эту кухню изнутри. Знаю, что эти дети, их, возможно, даже нет в списках, по которым подарят подарки. Поговорил с друзьями, меня все поддержали, решили сделать акцию. Приобрели елки за свой счет. Решили раздавать их бесплатно, но сделали копилку для тех, у кого есть возможность, заплатить за елку. Кто такой возможности не имел, брал елку бесплатно. Было и такое, что люди не покупали елку, а просто клали деньги в копилку или переводили на счет», - рассказал организатор акции Максим Жлуктов.



За время акции ее организаторы раздали 120 елок. На собранные деньги они закупят подарки для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.



Фото предоставил Максим Жлуктов

