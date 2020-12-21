В Бурятии введены в эксплуатацию 10 километров дороги до Бичуры

Чтобы полностью привести в нормативное состояние это направление, нужно два-три года



В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мухоршибирском районе Бурятии капитально отремонтирован участок с 9-го по 19-й километр автомобильной дороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта. Ремонт завершился раньше установленного срока, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В церемонии открытия участка дороги приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов и и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.



«Участок дороги, который мы вводим после капитального ремонта, - это один из тех участков, которые составляют общее направление от Улан-Удэ до райцентра Бичура. В принципе, чтобы полностью привести в нормативное состояние это направление, нужно два-три года. Такие проекты нужно реализовывать командой. Команда – это не только правительство Бурятии, но и те подрядчики, которые выходят на объекты и в установленные сроки выполняют все запланированное. От ее работы зависит рейтинг республики и дальнейшее финансирование», - отметил заместитель председателя правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



Подрядная организация ООО «Селенга» заменила и отремонтировала 24 водопропускные трубы, выполнила работы по устройству земляного полотна, дорожной одежды, верхнего слоя основания и верхнего слоя покрытия, присыпных обочин, металлического барьерного ограждения, дренажной системы. Кроме того, дорожники укрепили кюветы монолитным бетоном и щебенистым грунтом.



«Все реализовано благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтные работы начались в 2019 году, должны были закончить этот объект в 2021 году, но достроили в этом. Также в этом направлении ведется капитальный ремонт участка с нулевого по 9-й километр, планируется в 2021 году провести ремонт участка с 24-го по 34-й километр. Документы находятся на стадии подготовки к конкурсным процедурам», - отметил и.о. руководителя «Бурятрегионавтодора» Игорь Петров.



Государственный контракт с подрядной организацией на сумму более 302 миллиона рублей был заключен в феврале 2019 года. Средства выделены из республиканского бюджета. По контракту предусмотрены две полосы движения, ширина земляного полотна составляет 10 метров, а основной полосы движения – 3 метра.



«Работа проходила в две смены круглосуточно, в зимний период мы практически не останавливались. На этом частке было задействовано до 200 человек», - пояснил подрядчик Олег Фридман.



«У нас тут рядом подсобное хозяйство, проехать было невозможно. Сейчас посмотрите, какая прекрасная дорога. Огромное спасибо дорожникам, что такой новогодний подарок сделали нам. Еще хочется поблагодарить нашего главу, наших депутатов Народного Хурала за то, что выполняются наказы избирателей. Вопрос о ремонте этого участка дороги давно стоял на обсуждении, а сейчас душа не нарадуется», - рассказала местная жительница Наталья Иванова.



Фото: egov-buryatia.ru

