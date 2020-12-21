В Улан-Удэ оштрафовали должностное лицо «Белоречья»

Основанием стало нарушение в магазине антиковидных профилактических мер



Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел административный материал управления Роспотребнадзора по Бурятии в отношении должностного лица ООО «Белоречье».



Основанием для возбуждения административного производства послужило невыполнение в магазине «Белоречье» (Улан-Удэ, ул. Терешковой, 32а) в полном объеме антиковидных мероприятий. В частности: в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников магазина отсутствовало устройство для обеззараживания воздуха, не организован сбор использованных одноразовых масок, в местах общего пользования (туалете) отсутствовал антисептик для обработки рук.



Суд, исследовав материалы дела, с учетом устранения в магазине «Белоречье» нарушений, назначил должностному лицу ООО «Белоречье» наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Постановление суда не вступило в законную силу.



Основной деятельностью ООО «Белоречье» является розничная торговля продуктами питания. Компания владеет сетью магазинов шаговой доступности в Улан-Удэ. Напомним, «Белореченское» - крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Иркутской области. На его долю приходиться 35% произведенной продукции региона.



Фото: pixabay.com

