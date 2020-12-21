Физкультурно-спортивный комплекс в Бичуре стал долгостроем

Нерадивый подрядчик постоянно срывает сроки сдачи объекта





Подрядчиком строительства физкультурно-спортивного комплекса в Бичуре - улан-удэнской компанией «Джи Ди Кей Инновационные технологии» - постоянно срываются сроки сдачи объекта.

Заказчиком ФСК «Планета спорта» является Управление капитального строительства правительства Бурятии. Строительство ведется на средства федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «Спорт - норма жизни».Для жителей Бичурского района ФСК - долгожданный в прямом смысле социальный объект. Первоначально выделение средств на его возведение планировалось еще в 2015-2016 годах. Но вопрос оказался «подвешен» прежней районной администрацией, хотя требовалось всего лишь привести проектно-сметную документацию (ПСД) в соответствие изменившимся строительным нормам.В результате общих усилий депутатов Народного Хурала Владимира Павлова и Валерия Доржиева, министра спорта Вячеслава Дамдинцурунова при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова удалось добиться включения ФСК в Бичуре в федеральный проект «Спорт - норма жизни» на 2019-2020 годы.Администрация Бичурского района, где к этому времени был избран новый глава - молодой и спортивный Василий Смолин - тоже сделала все от нее зависящее для скорейшего начала строительства ФСК. Была актуализирована ПСД, отведен участок под строительство рядом с квартальной котельной для бесперебойного теплоснабжения и минимизации потерь тепла при передаче по сетям. Проектом современного спорткомплекса предусмотрены бассейн, борцовский зал площадью более 300 квадратных метров и тренажерный зал площадью 90 квадратов, подъемник для обслуживания лиц с ограниченными возможностями, сауна.Аукцион по определению подрядчика для строительства ФСК «Планета спорта» был проведен в августе 2019 года. Единственным участником и, соответственно, победителем стало ООО «Джи Ди Кей Инновационные технологии». Согласно госконтракту, цена которого составляет 107 млн 755 тысяч рублей, строительство планировалось завершить в феврале 2020 года. Затем срок был перенесен на август. Но и сегодня работы еще не окончены.Никаких «инноваций» подрядчик не продемонстрировал. Напротив, по оценке УКСа, «у них просто отсутствовала организация строительного процесса». Например, приехали бетонщики, возвели опалубку, ждут бетон. А его нет. Прошла неделя, бетонщики уехали, и тут привозят бетон...Зато руководство ООО «Джи Ди Кей Инновационные технологии» преуспело в изобретении различных, зачастую надуманных причин в оправдание строительной волокиты и неразберихи. На недавнем расширенном совещании в Бичуре представители подрядчика утверждали, в частности, что «проектно-сметная документация была в сыром состоянии», а потом договорились до того, что ее якобы вообще не было.Но без ПСД получить бюджетные средства, а тем более войти в федеральный проект со спортивным объектом массового пребывания людей никак невозможно. Кроме того, ПСД в обязательном порядке проходит государственную экспертизу. И проект ФСК в Бичуре ее прошел в 2019 году. Претензии ООО «Джи Ди Кей Инновационные технологии» по этому поводу представляются, мягко говоря, голословными.То же самое можно сказать и о ссылках нерадивого подрядчика на «низкую квалификацию» работников субподрядных организаций и невозможность привлечения иностранной рабочей силы в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса.Однако, во-первых, определение субподрядных организаций - дело и ответственность подрядчика, а не УКСа и не районной администрации.Во-вторых, в штате ООО «Джи Ди Кей Инновационные технологии» в 2019 году, когда компания участвовала в аукционе на право заключения госконтракта, числилось, по данным Руспрофиля, всего 7 работников (микропредприятие!). То есть собственного штата строительных рабочих изначально не было, только управленческий аппарат, и позаботиться о привлечении квалифицированных кадров, думается, стоило заблаговременно, еще на этапе участия в торгах.В-третьих, ограничения из-за коронавируса стали вводиться с марта этого года, а ФСК должен был быть построен еще в феврале!Точно такие же проблемы ранее возникли со строительством здания средней школы в селе Клюевка Кабанского района, где подрядчиком также является ООО «Джи Ди Кей Инновационные технологии». С компанией был подписан контракт на 156 млн рублей. Школу должны были построить до конца 2019 года. Но график выполнения работ сорван. Подрядчик успел освоить только 3,5 млн. Договор с ним расторгли и объявили новые торги, итоги которых были аннулированы. В этом году УКС не оставляло попыток достроить злополучную школу. На торгах в апреле вновь победило ООО «Джи Ди Кей Инновационные технологии». Срок сдачи объекта был сдвинут на конец января 2021 года. Однако история повторилась. Компания вновь сорвала график работ, освоив только 5,7 млн рублей из запланированных 69 млн рублей. Контракт с ней снова расторгли.Сегодня ООО «Джи Ди Кей Инновационные технологии» внесено в реестр недобросовестных поставщиков. Работы по строительству ФСК в Бичуре ведутся под руководством специалистов УКСа. Администрация Бичурского района помогает в обеспечении объекта рабочей силой. По сути, государственная и муниципальная структуры вынуждены разгребать «авгиевы конюшни» частной компании. Необходимо уложиться в сроки, в противном случае ущерб от несвоевременного освоения выделенных средств будет нанесен по репутации всей республики. До Нового года ФСК «Планета спорта» будет сдан, вероятнее всего, с возложением на подрядчика обязательств по устранению недоделок.«Наш район очень долго ждал этого объекта, - сказал после расширенного совещания в Бичуре глава муниципалитета Василий Смолин. - Мы подождем еще немного и поработаем вместе с УКСом. Главное, чтобы ФСК «Планета спорта» стал таким, как его задумывали: надежным, комфортным, многофункциональным, экономичным в эксплуатации».Фото: пресс-служба правительства Бурятии