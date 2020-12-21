В Бурятии провожают медиков Калмыкии

Им вручили благодарственные письма главы республики



В правительстве Бурятии торжественно вручили благодарственные письма медицинским работникам из Калмыкии. Специалистов поблагодарили вице-премьер по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов и министр здравоохранения Евгения Лудупова, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.



Калмыцкие медики прибыли в Бурятию для оказания практической помощи в лечении больных и для обмена опытом в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в ноябре этого года. Приезд состоялся благодаря личной договоренности глав Бурятии и Калмыкии Алексея Цыденова и Бату Хасикова. В состав группы вошли врач-эпидемиолог министерства здравоохранения Калмыкии Оксана Курдюкова, врач-анестезиолог-реаниматолог Данил Убушиев, врач-инфекционист Алексей Бадмахалгаев и медицинская сестра-анестезист Оксана Зубенко.



«Мы благодарим наших коллег из Калмыкии за помощь, оказанную в этот сложный период. Медики работали в ковидном госпитале на базе инфекционной больницы. При госпитале также открывался дополнительный стационар по улице Расковой, поэтому необходимы были рабочие руки и помощь коллег была очень своевременной», - отмечает министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



За время работы в Республиканской клинической инфекционной больнице калмыцкие медики оказали помощь более 50 пациентам, а также поделились опытом с бурятскими коллегами из других ковидных госпиталей Улан-Удэ и Иволгинского района, амбулаторных центров на базе городских поликлиник.



«Наш приезд был бесценен в плане обмена опытом с коллегами из Бурятии. Хочется отметить, что заложен такой крепкий фундамент отношений как среди наших медицинских работников, так и наших братских республик», - говорит врач-эпидемиолог министерства здравоохранения Калмыкии Оксана Курдюкова.



Делегация из Калмыкии возвращается домой в составе двух человек, врач-анестезиолог-реаниматолог Данил Убушиев и Оксана Курдюкова врач-эпидемиолог пока остаются в Улан-Удэ и вернутся на родину через неделю.



«Мы очень сдружились с коллегами, они сразу влились в наш коллектив. Хорошие, добрые и отзывчивые люди! Даже не хочется, чтобы они уезжали. С удовольствием ждем ответное приглашение, что посмотреть, как работает система здравоохранения Калмыкии», - , говорит Татьяна Сымбелова, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav



