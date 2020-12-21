Глава минздрава Бурятии обтекаемо ответила на вопрос о бегстве врачей

По словам Евгении Лудуповой, информацию об оттоке кадров из здравоохранения перепроверят
На сегодняшней сессии депутаты Хурала Бурятии рассмотрели законопроект, согласно которому дети медработников первичного звена, а также работников скорой помощи, могут получать место в детсадах в первоочередном порядке. Решение принято на основании поручения президента страны.
«Данная льгота, как мера социальной поддержки медицинских работников, устанавливаемая на уровне субъекта РФ, предусматривается для привлечения медицинских кадров в государственную систему здравоохранения, их дополнительной мотивации и удержания в отрасли, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Дефицит медицинских кадров, особенно в первичном звене здравоохранения, на сегодняшний день является основной проблемой отрасли. Проводимых мероприятий по совершенствованию системы подготовки кадров, повышению заработной платы, увеличению единовременных компенсационных выплат недостаточно».
По словам министра здравоохранения Евгении Лудуповой, в перспективе минздрав Бурятии планирует распространить эту льготу на все категории медработников.
В целом депутаты сочли законопроект нужным и проголосовали за его принятие.
- Это реальный шаг в поддержке медицинских работников, - заявил председатель социального комитета Хурала Игорь Марковец.
К слову, в ходе обсуждения вопроса депутат Баир Цыренов поинтересовался у главы Минздрава относительно оттока медицинских кадров из системы здравоохранения республики, и привел данные, что по этому показателю Бурятия заняла первое место в России.
- Вы, наверное, видели статистику, что в России увеличилось количество врачей в целом. Но Бурятия оказалась в числе многих регионов, где самый большой отток врачей. Это информация из СМИ. Она объективная или необъективная? И что нам в этой ситуации делать? – задал он вопрос Евгении Лудуповой.
Министр же эту статистику не смогла ни повредить, ни опровергнуть. Но пообещала проанализировать цифры.
- Мы эту информацию перепроверим. Действительно, есть у нас отток медицинских кадров, но наравне с притоком. В целом хочу отметить, что, возможно, в период ковида отток связан с тем, что мы активно сотрудников перемещали в ковид-стационары, и там они были вынуждены устраиваться по-новой. Это связано с внутренним перемещением, - предположила она. - Действительно, у нас есть отток и за пределы республики, и в частные медицинские организации. Тем не менее, у нас в этом году программа «Земский доктор» выполнена. 88 медицинских докторов приехали в районы республики, 30 фельдшеров приехали в наши ФАПы. В будущем году программа «Земский доктор» продолжается - на 80 докторов у нас выделены места.
Также Евгения Лудупова отметила, что министерству нужна «поддержка в повышении имиджа нашей системы здравоохранения».
Фото: «Номер один»
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