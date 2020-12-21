Глава минздрава Бурятии обтекаемо ответила на вопрос о бегстве врачей

По словам Евгении Лудуповой, информацию об оттоке кадров из здравоохранения перепроверят





На сегодняшней сессии депутаты Хурала Бурятии рассмотрели законопроект, согласно которому дети медработников первичного звена, а также работников скорой помощи, могут получать место в детсадах в первоочередном порядке. Решение принято на основании поручения президента страны.

«Данная льгота, как мера социальной поддержки медицинских работников, устанавливаемая на уровне субъекта РФ, предусматривается для привлечения медицинских кадров в государственную систему здравоохранения, их дополнительной мотивации и удержания в отрасли, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Дефицит медицинских кадров, особенно в первичном звене здравоохранения, на сегодняшний день является основной проблемой отрасли. Проводимых мероприятий по совершенствованию системы подготовки кадров, повышению заработной платы, увеличению единовременных компенсационных выплат недостаточно».По словам министра здравоохранения Евгении Лудуповой, в перспективе минздрав Бурятии планирует распространить эту льготу на все категории медработников.В целом депутаты сочли законопроект нужным и проголосовали за его принятие.- Это реальный шаг в поддержке медицинских работников, - заявил председатель социального комитета Хурала Игорь Марковец.К слову, в ходе обсуждения вопроса депутат Баир Цыренов поинтересовался у главы Минздрава относительно оттока медицинских кадров из системы здравоохранения республики, и привел данные, что по этому показателю Бурятия заняла первое место в России.- Вы, наверное, видели статистику, что в России увеличилось количество врачей в целом. Но Бурятия оказалась в числе многих регионов, где самый большой отток врачей. Это информация из СМИ. Она объективная или необъективная? И что нам в этой ситуации делать? – задал он вопрос Евгении Лудуповой.Министр же эту статистику не смогла ни повредить, ни опровергнуть. Но пообещала проанализировать цифры.- Мы эту информацию перепроверим. Действительно, есть у нас отток медицинских кадров, но наравне с притоком. В целом хочу отметить, что, возможно, в период ковида отток связан с тем, что мы активно сотрудников перемещали в ковид-стационары, и там они были вынуждены устраиваться по-новой. Это связано с внутренним перемещением, - предположила она. - Действительно, у нас есть отток и за пределы республики, и в частные медицинские организации. Тем не менее, у нас в этом году программа «Земский доктор» выполнена. 88 медицинских докторов приехали в районы республики, 30 фельдшеров приехали в наши ФАПы. В будущем году программа «Земский доктор» продолжается - на 80 докторов у нас выделены места.Также Евгения Лудупова отметила, что министерству нужна «поддержка в повышении имиджа нашей системы здравоохранения».Фото: «Номер один»