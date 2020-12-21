В Бурятии заработала Торейская СЭС

Специалисты Россети Сибирь подключили к сетям самую мощную солнечную станцию в республике



Специалисты компании «Россети Сибирь» запустили в Джидинском районе Бурятии самую мощную в республике солнечную электростанцию – Торейскую с мощностью 45 МВт, сообщила пресс-служба компании.



Для проведения работ по подключению СЭС вводилось временное ограничение электроснабжения жителей соседнего Закаменского района с 11:00 до 18:00. В это время в районе работали 50 резервных источников электроснабжения, большую часть из которых обеспечил инвестор.



Бурятия, один из самых солнечных регионов России, в последние годы входит в число флагманов внедрения солнечной энергетики. Появление на территории региона нового высокотехнологичного объекта генерации станет безусловным стимулом для развития республики и улучшения экологической ситуации в ней. Ввод солнечной электростанции позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу до 30 000 тонн в год, что, несомненно, пойдет на пользу экологии всей республики и уникальной экосистеме озера Байкал.



Реализация проекта строительства Торейской СЭС позволит обеспечить более 5 000 домохозяйств надежной и экологичной энергией. Среднегодовая сумма налоговых поступлений в местный и региональный бюджеты превысит 130 млн.руб. ежегодно.



Проект по строительству семи сетевых солнечных электростанций совокупной мощностью 145 МВт и общим объемом инвестиций почти 14 миллиардов рублей реализует группа компаний «Хевел». В 2019 году введены в эксплуатацию четыре сетевые солнечные электростанции в Хоринском, Кяхтинском, Тарбагатайском и Кабанском районах мощностью 15 МВт каждая. Общий объем инвестиций составил без малого 7 миллиардов рублей. Завершен проект строительства пока самой мощной Торейской СЭС мощностью 45 МВт в 2020 году , на очереди Джидинская СЭС мощностью 30 МВт в 2022 году. Таким образом, к 2022 году совокупная мощность солнечных электростанций в Бурятии достигнет 145 МВт.



Фото: Россети Сибирь

