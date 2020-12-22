В Бурятии пустуют более 640 тысяч гектаров сельхозземель

Формирование кластеров из таких земель должно обеспечить реализацию крупных сельскохозяйственных проектов



В Бурятии выявлено 643 тыс. гектаров свободных и неиспользуемых по назначению земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).



За 2,5 года агентство провело инвентаризацию 4 652 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения в шести дальневосточных регионах - в Приморье, Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Выявлено 3389 тысяч гектаров свободных и неиспользуемых по назначению земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: 2 439 тыс. гектаров земель, непоставленных на кадастровый учет; 433 тыс. гектаров неиспользуемых земель, находящихся в аренде; 241 тыс. гектаров неиспользуемых земель, находящихся в собственности.



Инвентаризация земель сельхозназначения в дальневосточных регионах начата по поручению президента Владимира Путина. АНО АПИ находит некадастрированные сельскохозяйственные участки земли, ставит их на кадастровый учет и затем предоставляет в аренду инвесторам. Полученные по итогам работы сведения предполагается объединить в единую базу данных, работа с которой обеспечила бы формирование кластеров из земель разного правового режима, обеспечивающих возможность реализации крупных сельскохозяйственных проектов.



«Сейчас на сопровождении Агентства находится более 20 приоритетных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства с совокупной потребностью в земельных ресурсах 3 271 тыс. гектаров. Инвесторам уже передано земельных участков общей площадью 35,1 тыс. гектаров. До конца года планируется к передаче дополнительно 71 тыс. га в Забайкальском крае», - пояснил директор департамента инвестиционных проектов АНО АПИ Абсамат Джанбориев.



Агентство совместно с региональными правительствами содействует в проведении мелиоративных работ земель сельскохозяйственного назначения и вводу в хозяйственный оборот сельскохозяйственных земель, находящихся в аренде, но неиспользуемых по назначению. По данным АНО АПИ, проведение мелиоративных работ позволит увеличить урожайность земель сельскохозяйственного назначения, повысив инвестиционную привлекательность проектов в области сельского хозяйства. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции в размере около 450 млрд. рублей, а также приведет к созданию около 21 тыс. рабочих мест.



«Стоит отметить, что инвестиции в агропромышленный комплекс стимулируют рост смежных отраслей, в том числе производство семян и удобрений, локализацию производства запчастей и техническое обслуживание специализированной сельскохозяйственной техники, развитие организаций по проектированию и строительству мелиоративных сетей», - считает Абсамат Джанбориев.



Фото: minvr.gov.ru

