В Бурятии число случаев COVID-19 превысило 24 000

Показатель заболеваемости коронавирусом в республике на 100 тысяч населения выше среднероссийского



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 24 164 . Это на 203 случая больше, чем было в понедельник, 54% (13 096) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 547 человек, пятеро - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 203 новых случаев коронавируса: 122 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 333 человек.



В стационарах получают лечение 1 667 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 327. В отделениях реанимации находится 95 пациентов (из них старше 65 лет – 55), на ИВЛ 61 пациент (из них старше 65 – 38), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 38.



Амбулаторное лечение проходят 1 027 пациентов с COVID-19, наблюдается 5 234 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 20 923 (+262) человек. Дополнительно снято с наблюдения 166 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 548 коек, занято – 1 667, свободна 881 койка. Занятость коечного фонда составляет 65,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 973 человек, с нарастающим итогом – 702 979 человек.



Бурятия занимает пятое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Показатель Бурятии составляет 2 414,3. В ДФО по информации на 21 декабря количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 2 196,7 случая. По этому показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов. Всего в России по состоянию на 21 декабря выявлено 2 877 727 случаев COVID-19 - это 1959,9 заболевших на 100 тыс. населения.



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