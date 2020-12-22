В Байкальском заповеднике заработала новая СЭС

Всего здесь действует целый комплекс «зеленой» энергетики



В Бурятии в Байкальском заповеднике открылась станция по преобразованию солнечного света и энергии ветра в электрическую энергию. Станция будет обеспечивать бесперебойную работу интерактивных экспозиций визит-центра «Байкал заповедный».



Общая мощность станции почти 13 000 Вт. Этой энергии, например, вполне хватило бы для того, чтобы зажечь 324 лампочки по 40 Вт каждая. Наиболее ценное качество такой электростанции – производство чистой энергии, которая позволяет сохранять природные ресурсы. Ведь солнце и ветер являются возобновляемыми источниками энергии. За счет работы станции, которая относится к «зеленой» энергетике, уменьшится потребление электричества от традиционных гигантских электростанций.



Байкальский заповедник уже несколько лет ведет системную работу по внедрению природосберегающих технологий в природоохранную и хозяйственную деятельность, сообщает пресс-служба резервата.



Составная часть этой программы – применение возобновляемых источников энергии для обеспечения электричеством объектов инфраструктуры, расположенных на заповедных территориях – в Байкальском заповеднике, в заказниках «Алтачейский» и «Кабанский», а также на сопредельных участках. Сегодня на объектах службы охраны, научного отдела, туризма и экологического просвещения работают 8 солнечных электростанций, на 3 точках действуют ветрогенераторы, гелиоколлекторы применяются на пяти объектах.



Фото: baikalzapovednik.ru

