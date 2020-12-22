ТГК-14 опровергла информацию о массовой голодовке рабочих компании

Коллективный трудовой спор не завершен и будет рассмотрен государственным арбитражом





Информация о массовой голодовке на рабочих местах сотрудников Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 является недостоверной, сообщает пресс-служба энергокомпании ТГК-14.



На сегодняшний день о своем участии в протесте в СМИ и социальных сетях заявлял только один грузчик топливно-транспортного цеха ТЭЦ-1. Этот работник также индивидуально участвовал в одиночных пикетах на крыльце правительства Бурятии, уточнили в пресс-службе.



Все эти действия осуществляются при поддержке руководителей профсоюзных организаций. При этом коллективный трудовой спор, который в рамках законодательства рассматривается в филиале «Генерация Бурятии», не завершен. Он переходит в стадию рассмотрения государственным арбитражом.



«Действия указанных лиц являются прямым нарушением российского законодательства и направлены на введение в заблуждение трудового коллектива и общественности. Кроме того, эти действия являются удобной площадкой для пиара «активистов» некоторых политических партий. Понимая, что эта тема является резонансной, в некоторых «одиозных» СМИ и социальных сетях подается недостоверная информация, что в дальнейшем послужит основанием для обращения в правоохранительные органы», - подчеркнули в энергокомпании.







Фото: news.tgk-14.com Информация о массовой голодовке на рабочих местах сотрудников Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 является недостоверной, сообщает пресс-служба энергокомпании ТГК-14.На сегодняшний день о своем участии в протесте в СМИ и социальных сетях заявлял только один грузчик топливно-транспортного цеха ТЭЦ-1. Этот работник также индивидуально участвовал в одиночных пикетах на крыльце правительства Бурятии, уточнили в пресс-службе.Все эти действия осуществляются при поддержке руководителей профсоюзных организаций. При этом коллективный трудовой спор, который в рамках законодательства рассматривается в филиале «Генерация Бурятии», не завершен. Он переходит в стадию рассмотрения государственным арбитражом.«Действия указанных лиц являются прямым нарушением российского законодательства и направлены на введение в заблуждение трудового коллектива и общественности. Кроме того, эти действия являются удобной площадкой для пиара «активистов» некоторых политических партий. Понимая, что эта тема является резонансной, в некоторых «одиозных» СМИ и социальных сетях подается недостоверная информация, что в дальнейшем послужит основанием для обращения в правоохранительные органы», - подчеркнули в энергокомпании. Как сообщал «Номер один» , вопрос о ситуации на предприятиях ТГК-14 в Бурятии поднял накануне на сессии Народного Хурала республики депутат Баир Цыренов (КПРФ). Он рассказал о том, что протесты работников ТГК-14 идут уже больше месяца. А также - обратил внимание на то, что в Забайкальском крае зарплата сотрудников ТГК-14 выше, чем в Бурятии. При этом бурятские подразделения компании зарабатывают больше. По данным, которые привел Баир Цыренов, в прошлом году забайкальские филиалы компании оказалась в убытке.Фото: news.tgk-14.com