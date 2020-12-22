В СУЭК считают бездымное топливо одним из главных соцпроектов года

Уникальность и экологичность бездымного топлива подтверждена профессиональным экспертным сообществом
В СУЭК назвали бездымное топливо одним из главных социальных проектов года. Об этом заявил заместитель генерального директора АО «Сибирская угольная энергетическая компания» – директор по связям и коммуникациям Сергей Григорьев в интервью газете «Коммерсант». Он особо подчеркнул, что СУЭК рассматривает инвестиции в охрану природы как вклад в долгосрочную конкурентоспособность компании и достижение целей устойчивого развития, сообщает пресс-служба СУЭК.
«Принципы устойчивого развития и применение в своей стратегии факторов ESG (критерии экологического, социального и управления - набор стандартов для деятельности компании, которую используют социально сознательные инвесторы для просмотра инвестиций) для нашей компании – безусловные приоритеты, во многом исходя из этого мы формируем свою социальную деятельность, - отметил Сергей Григорьев. - Почему именно этот проект, я могу назвать две причины. Во-первых, потому что экология – один из важных показателей качества жизни. Для нас, как для компании, ставящей целью улучшение жизни в регионах, где работают наши предприятия, это важно. Ведь это – здоровье и благополучие наших сотрудников и членов их семей. Вторая причина – бытующее подчас заблуждение о неэкологичности угля. Мы стремимся показать, что разумный, рациональный подход, ответственность в сочетании с широким спектром современных технологий позволяют говорить об угле как чистом виде топлива».
Бездымное топливо, напомним, является инновационным продуктом переработки бурого угля. Технология разработана СУЭК в сотрудничестве с учеными и не имеет мировых аналогов. Продукт выпускается в Красноярском крае, на Березовском разрезе в Шарыповском районе, под маркой «Сибирский брикет». Высокие экологические характеристики топлива подтверждены министерством экологии и рационального природопользования региона. В текущем отопительном сезоне в Красноярске открыт интернет-магазин по продажам «Сибирского брикета». Стоимость 20-килограмового мешка топлива, наиболее популярного у потребителей, составляет 75 рублей. Брикет также можно купить в больших упаковках весом 500 кг по цене 1 140 рублей.
«Для СУЭК это, прежде всего, социальный проект, а не коммерческий. Мы, как социально ответственная компания и надежный партнер Красноярска и Красноярского края, пошли на важный шаг, максимально снизив цены на брикет, практически уровняв его со стоимостью традиционных видов топлива. При этом инвестировав немалые средства в создание нового производства и изучая возможности его расширения, - подчеркнул заместитель гендиректора СУЭК. - Бездымные брикеты – это не про прибыль, это про качество жизни в регионах, где мы работаем».
Сегодня опытом Красноярска по использованию бездымного топлива активно интересуются соседние регионы: «Первые результаты, я говорю и об экологических показателях, и об отношении жителей, показали востребованность проекта и возможности для его расширения. Бездымные брикеты уже тестируются в Туве, где так же частный сектор вносит существенный вклад в состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах. У нас есть очень активные запросы из других городов Красноярского края, Бурятии, Забайкальского края, Хакасии. Это все – наши регионы, и мы стремимся им помогать», - отметил Сергей Григорьев.
Добавим, что уникальность и экологичность бездымного топлива подтверждена профессиональным экспертным сообществом. «Сибирский брикет» имеет ряд всероссийских премий и наград в области экологии и инноваций. А 17 декабря к ним добавилась новая: проект СУЭК «Инновации для чистого неба» стал победителем в номинации «Лучшая программа в сфере экологии» самого престижного и авторитетного всероссийского исследования в области социальной ответственности бизнеса «Лидеры корпоративной благотворительности».
Фото: ulan-ude-info.ru
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