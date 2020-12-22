В Улан-Баторе вводят строгий карантин до 6 января

Правительство Монголии приняло решение на основании рекомендаций специалистов
Правительство Монголии на внеочередном заседании решило ввести в столице страны всеобщий строгий карантин с 23 декабря 2020 года до 6 января 2021 года, сообщает МОНЦАМЭ.
Вице-премьер Я.Содбаатар подчеркнул, что такое решение было принято на основании рекомендаций и предложений специалистов минздрава, Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), а также -отечественных ученых и исследователей. По словам ответственных лиц НИЦИЗ, минздрава в монгольской столице появился новый кластер инфекции, в частности в районе Баянзурх.
В двух вирусологических лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, а также в отделениях лабораторий Национального центра изучения зоонозных инфекций аймаков Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Дорнод и Орхон 20 декабря в ходе ПЦР-тестирования 12 711 человек был диагностирован коронавирус у 32 человек.
По словам ответственных лиц НИЦИЗ и Минздрава, 31 новый случай заражения обнаружен у людей, которые находились в Центральной больнице столичного района Баянзурх. Еще один случай заражения выявлен у пассажира самолета, который прибыл в Монголию 19 декабря спецрейсом Франкфурт-Улан-Батор.
В результате в Монголии зарегистрировано 993 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из них 509 человек уже выздоровели от коронавируса, летальные случаи не зафиксированы.
Фото: montsame.mn
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