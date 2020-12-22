В Бурятии растет сбыт фальшивых денег

Полицейские призывают жителей республики быть бдительными







В Бурятии с начала текущего года ростет сбыта поддельных денежных знаков билетов Банка России. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД призывает граждан быть бдительными при приеме денежных купюр.



На сегодняшний день органами внутренних дел зарегистрировано 63 факта сбыта поддельных банкнот (в аналогичном периоде прошлого года - 76), 60 из них – достоинством в пять тысяч рублей. При этом подавляющая часть были реализованы в Улан-Удэ. Все они изъяты из обращения, сообщает пресс-служба ведомства.



При пересчете денежных средств особое внимание полицейские призывают обращать на банкноты с нижеперечисленными серийными номерами. Обнаружение среди них фальшивых участилось во втором полугодии 2020 года:



- ах № 89362**

- ге № 81595**

- гз № 38269**

- эб № 26435**

- вс № 35682**

- мх № 89362**



В частности, необходимо акцентировать внимание на:



- металлизированную ныряющую нить (встроена в структуру бумаги, не должна каким-либо образом выступать на поверхность);

- микроперфорацию (видна только на просвет);

- водяные знаки (отчётливые, не размытые);

- наличие КИПП-эффекта (под острым углом к поверхности, против источника света, на орнаментальной ленте проявляются буквы «РР»);

- наличие микротекста на купюре.



В случае обнаружения поддельных денежных знаков либо лиц, пытающихся сбыть, необходимо:



- незамедлительно проинформировать об этом охранные службы, сотрудников полиции;

- под любым предлогом постараться удержать сбытчиков до прибытия сотрудников полиции;

- попытайтесь запомнить их приметы, автотранспорт, на котором передвигаются злоумышленники, его государственный номер.



Если к вам в руки попала фальшивая денежная купюра, не пытайтесь ее сбыть. Это преступление относится к категории тяжких. Максимальное наказание за его совершение – лишение свободы на срок до 8 лет.



Фото: «Номер один»