22.12.2020
В Бурятии растет сбыт фальшивых денег

В Бурятии растет сбыт фальшивых денег

Полицейские призывают жителей республики быть бдительными


В Бурятии с начала текущего года ростет сбыта поддельных денежных знаков билетов Банка России. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД призывает граждан быть бдительными при приеме денежных купюр.

На сегодняшний день органами внутренних дел зарегистрировано 63 факта сбыта поддельных банкнот (в аналогичном периоде прошлого года - 76), 60 из них – достоинством в пять тысяч рублей. При этом подавляющая часть были реализованы в Улан-Удэ. Все они изъяты из обращения, сообщает пресс-служба ведомства.

При пересчете денежных средств особое внимание полицейские призывают обращать на банкноты с нижеперечисленными серийными номерами. Обнаружение среди них фальшивых участилось во втором полугодии 2020 года:

- ах № 89362**
- ге № 81595**
- гз № 38269**
- эб № 26435**
- вс № 35682**
- мх № 89362**

В частности, необходимо акцентировать внимание на:

- металлизированную ныряющую нить (встроена в структуру бумаги, не должна каким-либо образом выступать на поверхность);
- микроперфорацию (видна только на просвет);
- водяные знаки (отчётливые, не размытые);
- наличие КИПП-эффекта (под острым углом к поверхности, против источника света, на орнаментальной ленте проявляются буквы «РР»);
- наличие микротекста на купюре.

В случае обнаружения поддельных денежных знаков либо лиц, пытающихся сбыть, необходимо:

- незамедлительно проинформировать об этом охранные службы, сотрудников полиции;
- под любым предлогом постараться удержать сбытчиков до прибытия сотрудников полиции;
- попытайтесь запомнить их приметы, автотранспорт, на котором передвигаются злоумышленники, его государственный номер.

Если к вам в руки попала фальшивая денежная купюра, не пытайтесь ее сбыть. Это преступление относится к категории тяжких. Максимальное наказание за его совершение – лишение свободы на срок до 8 лет.

Фото: «Номер один»
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