В Бурятии причиной нервного срыва школьной учительницы стал мат на уроке

Правда, оплеуха досталась непричастному к материшине ученику
Тренер-медиатор Светлана Тоневицкая на своей странице в фейсбуке рассказала новые подробности конфликта в Ново-Онохойской школе, где учительница английского языка резко отругала и ударила ученика. По ее словам, она разбиралась в конфликте в качестве медиатора (независимого посредника) по поручению Уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Натальи Ганькиной.
«Учитель английского языка при проведении урока, отвернувшись к доске, услышала матерщину о том, что кому-то из учеников совсем не нужен английский. Возмутившись подобными высказыванием и поведением, учитель не поняла, кто это сделал, но увидела, что один ученик отвлекся и повернулся к соседу по парте. Она обрушила на него все свое негодование и возмущение, ударив один раз рукой. Момент нанесения удара был снят на видео ученицей класса. Она отослала снятый материал знакомым, которые выложили видео в сеть. Так инцидент стал достоянием общественности», - рассказала Светлана Тоневицкая.
По словам тренера-медиатора, учительница нарушила закон «Об образовании», этические нормы, ударив ни в чем невиноватого ученика. Поэтому она приняла добровольное решение уволиться по собственному желанию.
«У преподавателя будет выговор в личном деле, но будет сохранена возможность после осмысления случившегося остаться в профессии и возможно со временем, стать хорошим учителем. Между учителем и законным представителем ребенка заключено медиативное соглашение, что ее простили и обращаться в правоохранительные органы не будут. С родителями детей, сорвавших урок, будет проведена серьезная работа на уровне педагогического совета школы, с последствиями, которые предусмотрены законом для нарушителей правил поведения в учебном учреждении», - сообщила Светлана Тоневицкая.
Она также сообщила, что разрешение конфликта в таком виде удовлетворило учителя.
«Она честно признала, что была неправа, и сожалеет о случившемся, но понимает, что должна нести ответственность – бить ребенка нельзя, так как есть другие формы работы с детьми, имеющим дивиантное поведение», - отметила тренер-медиатор.
Напомним, инцидент в школе произошел 7 декабря и быстро получил огромный резонанс. К разбору конфликта подключились Минобраз Бурятии, прокуратура, Следственный комитет и Уполномоченный по правам ребенка. Общественность же разделилась на два лагеря. Кто-то говорит о том, что педагога необходимо наказать по всей строгости и больше никогда не допускать к работе с детьми. Другие уверены, что женщину довели до истерики сами дети, которые, возможно, спровоцировали и сняли видео конфликта намеренно.
Фото: скриншот видео «Аноним 03»
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