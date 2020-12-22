В Новый год россияне хотят услышать от Путина дату победы над COVID-19

При этом 43% из них будут слушать президента внимательно, а еще 29% - особенно не вникая



Топ-3 тем для новогодней речи президента в пожеланиях россиян: благосостояние граждан, здравоохранение и экономика, сообщает портал



Речь Владимира Путина в последние минуты 2020 года 43% россиян будут слушать внимательно, еще 29% особенно не вникая. Причем наиболее внимательно к обращению президента относится молодежь до 24 лет (51%).



В 2014 году после присоединения Крыма и ввода санкций, 56% россиян внимательно следили за новогодним обращением президента. Сейчас таковых меньше, чем шесть лет назад (43%). Впрочем, внимание к новогоднему обращению первого лица выше, чем в относительно стабильные годы: в 2012 и 2018 годах лишь треть россиян говорили, что будут слушать речь президента внимательно.



На вопрос, какую главную тему россиянам хотелось бы услышать в речи Владимира Путина, 13% высказали пожелание, чтобы президент поднял вопрос уровня жизни населения. О том, когда Россия победит COVID-19, хотели бы услышать 9%. О ситуации в экономике — 6%. Еще 3% считают, что главной темой новогоднего обращения должен стать вопрос безопасности страны, а 3% россиян достаточно просто новогоднего поздравления и пожелания от первого лица государства.



По 2% назвали главными темами поддержку семьи и детства, а также будущее России.



Фото: kremlin.ru Топ-3 тем для новогодней речи президента в пожеланиях россиян: благосостояние граждан, здравоохранение и экономика, сообщает портал SuperJob результаты опроса 1600 представителей экономически активного населения страны.Речь Владимира Путина в последние минуты 2020 года 43% россиян будут слушать внимательно, еще 29% особенно не вникая. Причем наиболее внимательно к обращению президента относится молодежь до 24 лет (51%).В 2014 году после присоединения Крыма и ввода санкций, 56% россиян внимательно следили за новогодним обращением президента. Сейчас таковых меньше, чем шесть лет назад (43%). Впрочем, внимание к новогоднему обращению первого лица выше, чем в относительно стабильные годы: в 2012 и 2018 годах лишь треть россиян говорили, что будут слушать речь президента внимательно.На вопрос, какую главную тему россиянам хотелось бы услышать в речи Владимира Путина, 13% высказали пожелание, чтобы президент поднял вопрос уровня жизни населения. О том, когда Россия победит COVID-19, хотели бы услышать 9%. О ситуации в экономике — 6%. Еще 3% считают, что главной темой новогоднего обращения должен стать вопрос безопасности страны, а 3% россиян достаточно просто новогоднего поздравления и пожелания от первого лица государства.По 2% назвали главными темами поддержку семьи и детства, а также будущее России.Фото: kremlin.ru