В Бурятии региональную социальную доплату получат более 50 тыс пенсионеров

Переход с федеральной на региональную доплату увеличит материальное обеспечение неработающих пенсионеров на 12,6%







В Бурятии с 2021 года произойдут изменения в порядке назначения и выплаты социальной доплаты к пенсиям ниже прожиточного минимума пенсионера. Вместо федеральной социальной доплаты по линии ПФР в республике впервые вводится региональная социальная доплата к пенсии, которая с Нового года начнет выплачиваться минсоцзащиты Бурятии.



Изменения связаны с установлением на 2021 год повышенного размера регионального прожиточного минимума пенсионера в 10 372 рубля.

Аналогичный показатель по Российской Федерации принят в сумме 10 022 рубля. Поэтому полномочия по назначению и выплате социальной доплаты к пенсии с федерального уровня передаются субъекту федерации, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.



Переход с федеральной на региональную социальную доплату увеличит материальное обеспечение неработающих пенсионеров к уровню текущего года в 9 207 рублей на 12,6%.



Таким образом, размер пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году превысит 10 372 рубля, так как с 2019 года расчет социальной доплаты к пенсиям ниже прожиточного минимума осуществляется без учета суммы индексации самой пенсии. Размер индексации страховых пенсий с 1 января составит 6,3%.



Пенсионерам, которым в 2020 году и ранее Пенсионным фондом была назначена федеральная социальная доплата, обращаться никуда не нужно. В Новом году выплата им автоматически продолжится органами социальной защиты населения.



Пенсионеры, у которых право на получение региональной социальной доплаты к пенсии возникает с 1 января 2021 года, заявление о назначении доплаты нужно подавать в отделы соцзащиты населения по месту жительства.



По данным минсоцзащиты, с учетом повышения прожиточного минимума региональную социальную доплату будут получать более 50 тысяч пенсионеров республики. На эти цели потребуется около 1,6 млрд. рублей.



Финансирование выплат будет производиться, в основном, за счет федеральной субсидии на условиях софинансирования с региональным бюджетом. В республиканском бюджете на будущий год на эти цели предусмотрено 100 млн. рублей, но 94% требуемых средств поступит в республику из федерального бюджета.



ВАЖНО!!! В конце декабря 2020 года Отделением ПФР по РБ будет осуществлена досрочная авансовая выплата пенсии гражданам за январь 2021 года. Выплата региональной социальной доплаты отделами социальной защиты населения за январь 2021 года будет произведена в первые рабочие дни января.



Фото: ОПФР по Бурятии





