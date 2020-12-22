В Бурятии «вооружили» военный ансамбль «Селенга»

Он получил электронную барабанную установку, электрогитары, синтезатор и шумоподавляющие микрофоны



Первый сводный военный ансамбль «Селенга» общевойскового объединения Восточного военного округа, созданный в Бурятии в январе текущего года, получил современное музыкальное оборудование и новые музыкальные инструменты, сообщила пресс-служба ВВО.



Ансамбль, состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений, получил в своё распоряжение электронную барабанную установку, электрогитары с комбо усилителями, синтезатор и сверхчувствительные шумоподавляющие микрофоны.



В ходе репетиций музыканты опробовали новые инструменты и уже дали первый предновогодний концерт в артиллерийском соединении ВВО.



В состав группы входят вокалисты и профессиональные музыканты, владеющие игрой на различных музыкальных инструментах. Основными целями деятельности песенного коллектива с численностью около 10 человек определены культурно-художественное сопровождение военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала объединения.



Неоднократно ансамбль «Селенга» выступал в поддержку врачей, которые сутками боролись с новой коронавирусной инфекцией. Также музыканты организовывали адресные выступления для ветеранов Великой Отечественной войны.



Фото: function.mil.ru

