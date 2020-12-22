В Бурятии разыскивают 50-летнего Тумэна Батуева

Житель села Сотниково с ноября не выходит на связь с родственниками



В Бурятии полицейские разыскивают 50-летнего жителя села Сотниково Тумэна Батуева, который с ноября текущего года не выходит на связь с родственниками. Заявление о пропаже гражданина поступило от дочери 20 декабря, сообщили в республиканском МВД.



Приметы: азиатской внешности, на вид 50 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, стрижка короткая, волосы темные кудрявые.



Особые приметы: родинка на правом виске; шрамы от операции и родинка, похожая на кленовый лист, на правом плече; отсутствует ряд зубов на верхней челюсти.



Был одет: куртка темно-синего цвета с капюшоном, темно-синие джинсы, туфли коричневого цвета, шапка норковая.

Возможно, бродяжничает.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, 29-58-02, 29-58-73 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии