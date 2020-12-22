В Бичурском районе построят современную мусоросортировочную станцию

Район преодолевает последствия «мусорного коллапса»





Бичурский район преодолевает последствия «мусорного коллапса» прошлых лет, когда средства на организацию обращения твердых коммунальных отходов в местный бюджет не закладывались. Сегодня здесь готовятся к строительству современной мусоросортировочной станции.

Администрацией Бичурского района совместно с сельским поселением «Бичурское» сформированы два земельных участка: 40 га - под размещение полигона ТКО, 4 га - под строительство мусоросортировочной станции.На обустройство полигона ТКО в 2020 году выделено свыше 3,5 млн рублей, на его содержание - еще 1,63 млн рублей. Строится ограждение, пункт охраны. Проводится буртование свалки, где раньше свободно гуляли бродячие животные. Запрошены техусловия для подключения объекта к электроснабжению.В райцентре Бичура установлено дополнительно 136 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, еще 10 - в селе Билютай.Как сообщила на недавнем совете представительных органов местного самоуправления замминистра природных ресурсов РБ Наталья Тумуреева, строительство мусороперерабатывающих комплексов в Бичурском, Прибайкальском, Кабанском, Хоринском, Курумканском районах, где уже готовы проектно-сметные документации и пройдены экологические экспертизы, планируется осуществить в период с 2021 по 2023 год.Фото: «Номер один»