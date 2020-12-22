В Бурятии отреставрировано Евангелие 1564 года

Раритет – ровесник первой датированной напечатанной книги в России «Апостола» 1564 года Ивана Федорова





В Национальной библиотеке Бурятии отреставрировано широкошрифтное Евангелие - книжный памятник эпохи Древней Руси. Это единственное издание, сохранившееся за Уралом, сообщает минкультуры республики.



Предположительно, она была выпущена в Москве, в так называемой анонимной типографии. В ней были напечатаны семь безвыходных книг (в таких книгах нет данных о времени и места издания, имени печатника). Широкошрифтное Четвероевангелие (такое название закреплено за этой книгой в науке) - ровесник «Апостола» Ивана Федеорова 1564 года. Причем, не просто ровесник, а, если можно так выразиться, ближайший его родственник. Оба издания были выпущены на одной бумаге французского происхождения. Совпадают они и в технике двухпрогонной печати, и в особенностях украшения, и в подчеркнутом всеми элементами художественного убранства стремления к изяществу, воздушности и в то же время простоте форм.



По своему хронологическому признаку - это уже книжный памятник федерального уровня и подлежит постоянному хранению. Вторая и основная причина реставрации – это физическое состояние раритета.



Существует легенда о судьбе этой книги, которая рассказывает о том, что она и еще несколько книг были обнаружены в схроне в одной из пещер Тарбагатайского района республики во время археографической экспедиции новосибирских и бурятских ученых-исследователей старообрядческой книжной культуры региона. Вероятнее всего, в гонения 30-х годов в советское время эти книги были спрятаны и составляли часть старообрядческой библиотеки. Книга была в очень ветхом состоянии, левый угол изъеден мышами, имелись потеки по всему книжному блоку, часть листов и верхняя крышка переплета утрачены.



В апреле Национальная библиотека Бурятии заключила договор с компанией «Репрограф» (Москва). В соответствии с договором реставрационные работы были начаты в мае и завершены в срок 15 декабря нынешнего года в полном объеме.



В результате реставрации выполнен кожаный переплет в деревянных досках с сохранением всех элементов конструкции, проведено шитьё книжного блока на шнурах, восстановлен оригинальный плетеный каптал, проведено тонирование восполненных фрагментов, потертостей, участков обработки пятен, затеков, изломов по фону и по изображению, восполнены утраты листов методом классической ручной реставрации (401 лист). Для предотвращения дальнейшего разрушения книги изготовлен микроклиматический контейнер для ее хранения.



Евангелие — эта вторая книга из фондов Национальной библиотеки Бурятии, получившая второе дыхание после реставрации. В 2017 году также при финансовой поддержке минкультуры республики был отреставрирован «Служебник» 1602 года издания. Эти книжные памятники, входящие в состав коллекции старопечатных книг, занимают достойное место в экспозиции Музея книги библиотеки.



Фото: egov-buryatia.ru/minkult

